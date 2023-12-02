مشروبات وأطعمة للتخسيس، بدون مشاكل صحية، هو ما يبحث عنه معظم من يعانون من زيادة الوزن، وهناك بالفعل مشروبات وأطعمة للتخسيس، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الوزن الزائد، بدون مشاكل صحية.



مشروبات للتخسيس

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن هناك العديد من المشروبات التي يمكنها إنقاص الوزن الزائد، وذلك من خلال مجموعة من الآليات، منها:

زيادة معدل الأيض:

تساعد بعض المشروبات، مثل الشاي الأخضر والقهوة، على زيادة معدل الأيض، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحرارية.

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تقليل الشهية:

تساعد بعض المشروبات، مثل الماء وعصير الخضراوات، على تقليل الشهية، وبالتالي تناول كميات أقل من الطعام.

إزالة السموم من الجسم:

تساعد بعض المشروبات، مثل عصائر الخضراوات والفواكه، على إزالة السموم من الجسم، مما قد يساعد في فقدان الوزن.

فيما يلي بعض من أفضل المشروبات للتخسيس:

الماء:

يعد الماء المشروب الأساسي لفقدان الوزن، حيث يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية.

الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة، والتي قد تساعد على زيادة معدل الأيض وحرق الدهون.

القهوة:

تحتوي القهوة أيضًا على مادة الكافيين، والتي قد تساعد على زيادة معدل الأيض وحرق الدهون.

عصير الخضراوات:

يحتوي عصير الخضروات على الألياف والمعادن، والتي قد تساعد على تقليل الشهية وتحسين عملية الهضم.

خل التفاح:

يحتوي خل التفاح على مركبات قد تساعد على تقليل الشهية وتنظيم نسبة السكر في الدم، ولكن مع الحرص على عدم تناوله على الريق.

عصير الفواكه:

يحتوي عصير الفواكه على الألياف والفيتامينات والمعادن، ولكن يجب الحرص على تناوله باعتدال، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر.

الحليب كامل الدسم:

قد يساعد الحليب كامل الدسم على زيادة الشعور بالشبع وتحسين عملية الأيض.

الشاي الأبيض:

يحتوي الشاي الأبيض على مضادات الأكسدة، والتي قد تساعد على فقدان الوزن.

التخسيس الصحي

أطعمة للتخسيس

وأضافت الدكتورة لورا، أن هناك العديد من الأطعمة، التي يمكن أن تساعد في فقدان الوزن، وذلك من خلال مجموعة من الآليات، منها:

انخفاض السعرات الحرارية:

تحتوي بعض الأطعمة على سعرات حرارية أقل من غيرها، مما يجعلها خيارًا جيدًا لفقدان الوزن.

زيادة الشعور بالشبع:

تساعد بعض الأطعمة على زيادة الشعور بالشبع، وبالتالي تناول كميات أقل من الطعام.

تحسين عملية التمثيل الغذائي:

تساعد بعض الأطعمة على تحسين عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحرارية.

وفيما يلي بعض من أفضل الأطعمة للتخسيس:

الخضروات:

تحتوي الخضروات على سعرات حرارية منخفضة والألياف والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لفقدان الوزن.

الفواكه:

تحتوي الفواكه على سعرات حرارية متوسطة والألياف والفيتامينات والمعادن، ولكن يجب الحرص على تناولها باعتدال، حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر.

الحبوب الكاملة:

تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف والفيتامينات والمعادن، كما أنها تساعد على تحسين عملية الهضم.

البقوليات:

تحتوي البقوليات على البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، كما أنها تساعد على الشعور بالشبع.

المكسرات والبذور:

تحتوي المكسرات والبذور على البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، كما أنها تساعد على الشعور بالشبع.

البروتين الخالي من الدهون:

يساعد البروتين الخالي من الدهون على زيادة الشعور بالشبع وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

الزبادي اليوناني:

يحتوي الزبادي اليوناني على البروتين والبروبيوتيك، والتي قد تساعد على تقليل الشهية وتحسين عملية الهضم.

البيض:

يحتوي البيض على البروتين والألياف، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع.

الأسماك الدهنية:

تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي قد تساعد على تقليل الالتهاب وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

وأخيرا لفتت الدكتورة لورا، إلى أنه من المهم ملاحظة أن الأطعمة والمشروبات وحدها لا تكفي لفقدان الوزن، بل يجب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.