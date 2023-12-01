عاطل يذبح ربة منزل حاولت منعه من سرقتها في القليوبية

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على عاطل ذبح ربة منزل حاولت منعه من سرقتها في القليوبية.

كشف ملابسات واقعة مقتل مسنة بالقليوبية

تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بمقتل ربة منزل داخل الشقة سكنها الكائنة بعقار بدائرة المركز، على إثر طعنات وجروح بأماكن متفرقة بالجسم، وبجوارها قرطها الذهبى وسكين مُدمم.



وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه جار المجنى عليها (عاطل "له معلومات جنائية").



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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالى، كما أرشد عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.