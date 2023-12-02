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رياضة

الموعد والتصنيف، تفاصيل حفل قرعة كوبا أمريكا 2024

كوبا أمريكا، فيتو
كوبا أمريكا، فيتو

 أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، عن تفاصيل قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

 

موعد قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024

بحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، ستُقام قرعة كوبا أمريكا فجر يوم الجمعة المقبل بمدينة ميامي الأمريكية، وبمُشاركة 16 منتخبا من الأمريكتين الشمالية والجنوبية.

 

تصنيف منتخبات كوبا أمريكا 2024

 أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية التصنيف الخاص بالمنتخبات المشاركة في كوبا أمريكا الحدث القاري المرتقب، حيث ضمن منتخب الأرجنتين حامل اللقب وجوده على رأس المجموعة الأولى، فيما يتواجد منتخب المكسيك بطل الكأس الذهبية "كونكاكاف" على رأس المجموعة الثانية، وفي الثالثة منتخب الولايات المتحدة صاحب الضيافة، بينما يتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة الرابعة، كأفضل فريق في اتحاد أمريكا الجنوبية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأخير عن شهر نوفمبر.

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وجاء تصنيف المنتخبات كالتالي:

المستوى الأول: الأرجنتين (A1)، المكسيك (B1)، الولايات المتحدة (C1)، البرازيل (D1)

المستوى الثاني: أوروجواي، كولومبيا، الإكوادور، بيرو

المستوى الثالث: تشيلي، بنما، فنزويلا، باراجواي

المستوى الرابع: جامايكا، بوليفيا، (ترينيداد وتوباجو أو كندا) و(هندوراس أو كوستاريكا).
 ويحمل منتخب الأرجنتين لقب النسخة الماضية، التي تُوج بها في صيف 2021، بعد فوزه على صاحب الضيافة والغريم الأزلي البرازيل بهدف دون رد في المباراة النهائية على ملعب "ماراكانا".

من ناحية أخرى، أعلن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، اليوم الخميس، موعد اعتزاله كرة القدم على المستوى الدولي مع منتخب بلاده الأرجنتين المتوج بلقب مونديال 2022 في قطر.

وأكد دي ماريا، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام: "لن أشارك مع الأرجنتين فيما تبقى من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026".

وأوضح: "لقد وصلت إلى المباراة الأخيرة بالنسبة لي في التصفيات، لا أستطيع التعبير بالكلمات عن مدى تصفيق الجماهير بهذه المرة الأخيرة يملأ روحي".

وأضاف: "استمتع بكل ثانية من تلك المودة وعاطفة زملائي بالفريق.. بدون أصدقائي لن يكون لهذه القصة نفس المعنى".

وتابع: "بطولة كوبا أمريكا ستكون المرة الأخيرة التي أرتدي فيها قميص المنتخب، ومع كل الألم في روحي والشعور بغصة في حلقي، أقول وداعا لأجمل شيء في مسيرتي، ارتداء قميصه وأشعر به بكل الفخر".

وأتم "شكرا للجماهير، شكرا للعائلة والأصدقاء والزملاء، نحن نواصل صنع التاريخ وسيبقى ذلك إلى الأبد، دعونا نذهب إلى الأرجنتين".

وستقام بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الصيف المقبل وبمشاركة 16 منتخبا.

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