السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

برشلونة يربح أول مليون يورو من مشروع ألماس كامب نو

برشلونة يربح أول
برشلونة يربح أول مليون يورو من مشروع ألماس كامب نو، فيتو

 أعلن نادي برشلونة الإسباني تحقيق أرباح تصل إلى مليون يورو، نظير مبادرة بيع أجزاء من عشب ملعب كامب نو التاريخي، المُرصعة بقطع من ألماس.

وأصدر برشلونة بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه إنه "حقق أكثر من مليون يورو أرباح، نظير بيع المنتجات المتاحة لأعضاء ومشجعي برشلونة".

برشلونة يربح أول مليون يورو من مشروع ألماس كامب نو، فيتو 

 وأضاف "النادي اكتشف وسيلة لتحسين الدخل من خلال المنتجات ذات الصلة والقيمة العاطفية لمشجعي برشلونة"، حيث أتيحت الفرصة لجميع عشاق "بلوغرانا" لشراء تلك المقتنيات التذكارية.

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برشلونة يربح أول مليون يورو من مشروع ألماس كامب نو، فيتو 

 وقبل بضعة أسابيع، أعلن نادي برشلونة مبادرة تسمح لمشجعيه الاحتفاظ بأجزاء من ملعب كامب نو القديمة قبل بدء عمليات التطوير، وبأسعار تناسب الجميع.

برشلونة يربح أول مليون يورو من مشروع ألماس كامب نو، فيتو 

 وتتمثل هذه المقتنيات في مقاعد مدرجات استاد كامب نو وشبكات المرميين بجانب منتجات من ألماس المصنوع من الكربون من أرضية الملعب، الذي احتضن آخر مباراة له في الموسم الماضي أمام ريال مايوركا.

 

وأشار برشلونة إلى أنه "من بين المنتجات الأكثر طلبا، تأتي المقتنيات الخاصة بشباك المرميين في ملعب كامب نو"، مؤكدا أن "أول عملية بيع ألماس عيار 1 قيراط تمت يوم الاثنين الماضي.

وأتم "تم تسليم أول ماسة إلى شركة بريليانتو التابعة لريكارد فالفيردي أحد مشجعي برشلونة، وأقيم الحدث في متجر النادي في كانيليتيس بحضور رافا يوستي نائب رئيس النادي".

 

مهاجم برشلونة مطلوب في الدوري السعودي

 من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن رغبة أحد الأندية السعودية في التعاقد مع جناح نادي برشلونة الإسباني أنسو فاتي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقرر برشلونة في وقت سابق إعارة اللاعب أنسو فاتي إلى نادي برايتون الإنجليزي بعد رغبة اللاعب في الرحيل من أجل المشاركة بصفة أساسية للعودة مجددًا إلى “كامب نو” تحت قيادة تشافي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة”سبورت” الإسبانية، فإن فاتي تلقى اهتمامًا من جانب أحد الأندية السعودية لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل بعد تعثر جلبه إلى المملكة في الصيف الماضي.

ويمتلك فاتي عقدًا مع برشلونة حتى 30 يونيو 2027، وبالتالي، يحتاج أي نادٍ للتفاوض مع نظيره الكتالوني للظفر بخدمات اللاعب في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر فاتي في السوق يتجاوز 35 مليون يورو وهو بعيد تمامًا عن سعره في بداياته مع البرسا بسبب موهبته الفذة.

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