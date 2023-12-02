نجم برشلونة يقترب من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن رغبة أحد الأندية السعودية في التعاقد مع جناح نادي برشلونة الإسباني أنسو فاتي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقرر برشلونة في وقت سابق إعارة اللاعب أنسو فاتي إلى نادي برايتون الإنجليزي بعد رغبة اللاعب في الرحيل من أجل المشاركة بصفة أساسية للعودة مجددًا إلى “كامب نو” تحت قيادة تشافي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة”سبورت” الإسبانية، فإن فاتي تلقى اهتمامًا من جانب أحد الأندية السعودية لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل بعد تعثر جلبه إلى المملكة في الصيف الماضي.

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ويمتلك فاتي عقدًا مع برشلونة حتى 30 يونيو 2027، وبالتالي، يحتاج أي نادٍ للتفاوض مع نظيره الكتالوني للظفر بخدمات اللاعب في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر فاتي في السوق يتجاوز 35 مليون يورو وهو بعيد تمامًا عن سعره في بداياته مع البرسا بسبب موهبته الفذة.

حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وكشف الاتحاد الإسباني عن الحكم الذي سيدير مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، المقررة غدا الأحد.

ووقع الاختيار على سانشيز مارتينيز، وقد تواجد الحكم الإسباني في يوم الأربعاء الماضي، لتحكيم مباراة جالطة سراي ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يطلق فيها الحكم صافرته لمباراة ضد برشلونة هذا الموسم، بعد أن حكم لصالح البلوجرانا بالفعل في الجولة الخامسة من الفوز 5-0 على أرضه أمام بيتيس، كما سيقود المباراة الأولى لفريق أتلتيكو مدريد هذا الموسم.

كما أن هذه هي المرة الثانية له في مسيرته التحكيمية لقيادة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، والمباراة السابقة كانت أيضًا في ملعب برشلونة، والتي انتهت بفوز برشلونة 1-0. وكان فيران توريس هداف المباراة. وقد كان ذلك يوم 23 أبريل الماضي.

وسبق للحكم أن قاد ثلاثين مباراة لبرشلونة، محققًا 23 فوزًا وتعادلين وخمس هزائم. وتعود الهزيمة الأخيرة إلى كلاسيكو الموسم الماضي في سانتياغو برنابيو عندما خسر الكتالونيون بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

كما أنه تولى قيادة 19 مباراة لفريق أتلتيكو مدريد، محققًا رقمًا قياسيًا بـ 10 انتصارات وستة تعادلات وثلاث هزائم.