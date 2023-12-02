حياة كريمة تطلق مبادرة أنت الحياة بمركز فايد في الإسماعيلية (صور)

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، في محافظة الإسماعيلية، مبادرة أنت الحياة، اليوم السبت، بمركز شباب سرابيوم بمركز ومدينة فايد والتي شملت فعاليات مختلفة بالتعاون مع تسع وزارات مختلفة لخدمة أهالى مدينة فايد، وذلك بحضور محمد جمال منسق عام محافظة الإسماعيلية بمبادرة حياة كريمة وحازم الصياد مسؤول متابعة مركز فايد وعدد كبير من المتطوعين.

قافلة طبية مجانية

وشملت المبادرة قوافل طبية مقدمة من جامعة قناة السويس للكشف بالمجان وأشعة وتحاليل بالمجان وصرف الأدوية بالمجان أيضا مع عمل قوافل للحالات الإنسانية التابعة لمؤسسة حياة كريمة وعمل أبحاث للمستحقين من تسقيف منازل وسد دين غارمات وإقامة مشاريع صغيرة للمستحقين ( تمكين اقتصادى ).

Advertisements

جانب من فعاليات مبادرة أنت الحياة، فيتو

جانب من فعاليات مبادرة أنت الحياة، فيتو

جانب من فعاليات مبادرة أنت الحياة، فيتو

أبرز الفعاليات الرياضية

وشملت القافلة أيضا فعاليات رياضية وملتقى توظيفى من وزارة الشباب والرياضة، كما تم إقامة مسرح عرائس للأطفال من وزارة الثقافة وتوعية للسيدات ومعرض كتاب وورش عمل حرفى.

جانب من فعاليات مبادرة أنت الحياة، فيتو

جانب من فعاليات مبادرة أنت الحياة، فيتو

مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان

بالإضافة إلى عقد ورشة عمل توعوية للكبار من صندوق مكافحة المخدرات وطبيب استشاري لمكافحة وعلاج الادمان وملتقى توظيفى من مجمع عمال مصر وقافلة الغارمين مقدمة من مؤسسة مصر الخير وقافلة امتحانات فورية من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.



وعلى صعيد آخر كانت قد نظمت مؤسسة حياة كريمة مؤتمرا لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام والتعريف بإنجازات حياة كريمة خلال الثلاثة سنوات الماضية بمركز ومدينة القنطرة شرق الذي تم إدراجه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وذلك في إطار دور مبادرة حياة كريمة التوعوي واستمرارا لجهودها في تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، مع تواصل المبادرات التوعوية.



مشروعات حياة كريمة

وأكد محمد جمال منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية أن حياة كريمة قدمت مشروعات تنموية كثيرة بمركز ومدينة القنطرة شرق من مراكز تكنولوجيا لمجمع خدمات حكومي لنقط إسعاف وغيرها من مشروعات بنية تحتية من مشروعات تبطين للترع ومشروعات مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز وتليفون ومشروعات طرق وغيرها من مشروعات تخطت الـ 137 مشروعا بجانب دور المؤسسة في مبادرة للحماية المجتمعية لتوفير لما يقرب من 25 ألف صندوق مواد غذائية تم توزيعهم بمحافظة الإسماعيلية بجانب مبادرة راجعين نتعلم التي توفير خلالها مستلزمات للمدارس وعدد كبير من المبادرات الآخرى.

المساعدات الغذائية

وأشار أيضا جمال أن مؤسسة حياة كريمة ساهمت بشكل فاعل وأساسي في مساعدة أهالي غزة حيث تم إرسال ما يقرب من 3500 طن من المساعدات الغذائية ومستمرين في تقديم كافة أوجه التي يحتاجها الفلسطينيين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دعم القضية الفلسطينية

وتستهدف المؤسسة الي عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها شعبًا وقيادة جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية، فضلًا عن كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة.

