الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

انطلاق بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية بمشاركة 17 دولة

إنطلاق بطولة مصر
إنطلاق بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية بمشاركة 17 دولة

تنطلق اليوم بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك خلال الفترة من  10 إلى 12 نوفمبر الجاري.

المنتخبات المشاركة في بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية

وتشارك في البطولة 17 دولة من مختلف دول العالم، هي المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب إفريقيا وكازاخستان وموراكو وإسبانيا والهند وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستونيا وفرنسا وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر للبطولة يأتي ضمن الأهمية التى توليها الدولة لأبطالها الرياضيين القادرون باختلاف والتي شهدت تطورًا فريدًا في ظل قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي

 البطولة الدولية للسباحة

من جانبه أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية أن إقامة البطولة الدولية للسباحة البارالمبية بالقاهرة وتحديدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة أمر مهم وتأكيد على أن مصر قادرة دائما على استضافة أهم وأكبر الأحداث البارالمبية الرياضية

انطلاق بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية بمشاركة 17 دولة

ووجه الدكتور حسام الدين مصطفى الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر للجنة البارالمبية المصرية.

وقد قررت اللجنة المنظمة للبطولة إلغاء حفل الافتتاح تضامنًا مع الشعب الفلسطيني كما عقدت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد يحيي يوسف الإجتماع الفني  الخاص بالبطولة بحضور جميع رؤساء الوفود المشاركة وبالتزام مميز لحرصهم على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالبطولة من أجل نجاح الحدث الكبير والذي يعد مهم في مسيرة الأبطال ويمنح الفائزين نقاط تساعده على رفع تصنيفه العالمي.

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