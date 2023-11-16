هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية عقب فوزه على منتخب ألمانيا وتأهله إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية، والتي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة 17 دولة، والتى تعد آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور مصطفى عبدالحليم رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، لتهنئة المنتخب بعد مشواره المميز في البطولة والأداء الرجولي الذي ظهر به والذي أسفر عن تأهله للدور النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة الطائرة البارالمبية المصرية بعد فوز تاريخي على المنتخب الألماني.

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أشرف صبحي يهنئ منتخب الطائرة البارالمبية بالتأهل إلى نهائي كأس العالم، فيتو

وتابع وزير الشباب والرياضة، مع رئيس الاتحاد الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، واللواء منصور المحمدي المشرف العام على المنتخبات، مجريات البطولة التي تستضيفها مصر لأول مرة، إضافة إلى استعدادات المنتخب لمباراته المقبلة مع المنتخب الإيراني، مطالبًا بضرورة التركيز للفوز بالمباراة النهائية وتحقيق لقب جديد يضاف إلى إنجازات الرياضة المصرية.

أشرف صبحي يهنئ منتخب الطائرة البارالمبية بالتأهل إلى نهائي كأس العالم، فيتو



وخلال تصريحاته أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر تشهد نقلة نوعية في تاريخها الحديث في مختلف المجالات، كما تشهد عودة لريادتها، حيث استضافت في فترة قصيرة عددًا من البطولات الرياضية العالمية، كما يحدث من تطور في الرياضة البارالمبية، وهو ما يؤتي بثماره تباعًا.

أشرف صبحي يهنئ منتخب الطائرة البارالمبية بالتأهل إلى نهائي كأس العالم، فيتو

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الألماني بنتيجة الأشواط 3/1، ليتأهل للدور النهائي لمواجهة المنتخب الإيراني يوم السبت في تمام السادسة مساءً.

ويضم المنتخب الوطني البارالمبى للكرة الطائرة رجال، كلا من: هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

يشارك في البطولة 17 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وصول الفوج الأول من الوفد الروسي للمشاركة في منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ووزارة الخارجية، والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 23 نوفمبر الحالي، استكمالًا لعام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصول الفوج الأول من الوفد المشارك في منتدى الشباب المصري

وكان في استقبال الوفد بمطار القاهرة الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة.

وزارة الرياضة تستقبل الفوج الأول من الوفد المشارك بمنتدى الشباب المصري الروسي، فيتو

ويأتي تنظيم منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة بعد النجاحات التي حققها المنتدى في نسخه الثلاث الماضية والتي أقيمت النسخة الأولى منه في روسيا الاتحادية عام 2021، والمنتدى الثاني أقيم في مصر 2021 والثالث الذي أقيم في روسيا 2022، وطرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية موضوعًا لمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة تحت عنوان "الشباب.. والاقتصاد الأزرق".

وزارة الرياضة تستقبل الفوج الأول من الوفد المشارك بمنتدى الشباب المصري الروسي، فيتو

ويهدف المنتدى في نسخته الرابعة إلى دعم عام التبادل الإنساني المصري الروسي من خلال الشباب، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الإقتصاد الأزرق بين الشباب المصري والروسي، وتهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والروسي، وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين مصر وروسيا.

ومن المقرر أن يقوم الوفد الروسي بزيارة العديد من المعالم السياحية بمصر ضمن فعاليات المنتدى ومنها زيارة الأهرامات ومحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل بجامعة الجلالة.

من ناحية أخرى، غادر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى كندا لحضور اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، والتي ستعقد في مدينة مونتريال الكندية خلال الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر الحالي.

يأتي تواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).

وبجانب حضوره لاجتماعات مجلس إدارة WADA، سيقوم الوزير بزيارة جامعة أوتاوا الكندية. ومن المتوقع أن تكون الزيارة فرصة لتعزيز التعاون الرياضي والشبابي بين مصر وكندا، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة.

تتناول اجتماعات المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات العديد من الملفات الهامة، من بينها قياس مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم الإنجازات المحققة على صعيد مكافحة المنشطات في مختلف دول العالم، كما ستتم مناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالرياضيين وبعض الاتحادات الرياضية في بعض الدول.

تعكس مشاركة وزير الشباب والرياضة في هذه الاجتماعات التزام الوزارة بمكافحة المنشطات ودعمها للقضايا المتعلقة بنزاهة الرياضة. ومن المتوقع أن تسهم مشاركته في هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون الدولي وتحسين جهود الحد من استخدام المنشطات غير المشروعة في المجال الرياضي.