تفاصيل المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران في سوهاج (صور)

كشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تفاصيل المؤتمر الجماهيري الذي عقد بمدينة سوهاج لعرض المرشح برنامجه الانتخابي.

حضور جماهيري في مؤتمر فريد زهران

وحسب الحملة، شهد المؤتمر حضورا جماهيريا كبيرا مما دعا المرشح الرئاسي فريد زهران لبدء المؤتمر قبل موعده بسبب تكدس القاعة والزحام الشديد بها.

من مؤتمر فريد زهران في سوهاج



جدير بالذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد عدة مؤتمرات جماهيرية بعدد من المحافظات بدأت بمسقط رأسه في سرس الليان بالمنوفية، تلاه عدة مؤتمرات بالإسكندرية والفيوم والجيزة وأسيوط وأسوان والغربية والمنيا.

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كانت حملة فريد زهران المرشح الرئاسي جددت توجيه الدعوة إلى كافة المصريين المقيمين بالخارج بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي الهام تزامنا مع بدء التصويت الرسمي للمصريين بالخارج.

المشاركة في الانتخابات يعزز قيام دولة مدنية ديمقراطية

وأكدت الحملة أن المشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية يسهم في إرساء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم علي الحرية والمساواة وسيادة القانون.

من مؤتمر فريد زهران في سوهاج

وتعقد الآن غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران التي تم تدشينها لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة.

وقسمت الحملة فريق العمل إلى 3 مجموعات وفقا لاختلاف التوقيت الزمني للدول، كما تقوم بالتواصل مع المصريين بالخارج عن طريق معلومات التواصل المتوفرة لفريق المتابعة، بالإضافة إلى التواصل مع السفارات ووكالات الأنباء ووزارة الهجرة وإصدار تقارير متابعة لأهم الأحداث والوقائع المتعلقة بعملية التصويت.

كما تتواصل غرفة العمليات مع أعضاء الحزب وممثلي الحملة في عدد من الدول العربية والأجنبية، لمتابعة الأحداث الجارية في العملية الانتخابية.

تصويت المصريين في الخارج

وبدأ تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقا للجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون، وتستمر السبت والأحد.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها رقم 43 (مكرر)، الصادر في 29 أكتوبر 2023، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في مادتها الأولى، على أن "تحدد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ علـى النحـو الـوارد بالكشوف المرفقة بهذا القرار."

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقـم ٣ لـسنة ٢٠٢٣ بـدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

ضوابط التصويت بالخارج

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات: إنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.