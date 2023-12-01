استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة يكشف نوايا الاحتلال الخبيثة.. حماس تفند ادعاءات نتنياهو.. ورئيس أركان الاحتلال يصادق على خطط الاجتياح

استيقظ العالم صباح اليوم الجمعة على هجوم إسرائيلي غادر على سكان قطاع غزة العزل باستئناف العدوان على قطاع غزة فور انتهاء الهدنة التي استمرت لمدة 7 أيام وأجريت خلالها دفعات تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية وسط مساعٍ مصرية قطرية لتمديدها.

عدوان إسرائيلي غاشم على قطاع غزة مع الساعات الأولى صباح الجمعة

وفي الساعات الأولى صباح اليوم الجمعة، شنت قوات الاحتلال عشرات الهجمات على قطاع غزة وركزت الضربات الثقيلة على منطقة جنوب القطاع في مدينة خانيونس حيث أعلن استشهاد أكثر من 60 فلسطينيا وعشرات المصابين معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن غارات عنيفة استهدفت المنازل والمساجد داخل القطاع.

وألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منشورات تحذيرية جنوب قطاع غزة، حذرت فيها السكان من أن منطقة خانيونس منطقة قتال خطيرة، ودعتهم إلى التوجه إلى الملاجئ في رفح الفلسطينية.

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نتنياهو يعلن استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن حركة حماس، لم توافق على إطلاق سراح المزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة، وأن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.

وادعى مكتب نتنياهو في بيان أن حركة حماس لم تطلق سراح جميع الاسرى كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على الاحتلال.

تغطية صحفية: "طيران الاحتلال يشن غارة خلف مسجد الفاروق في معسكر خانيونس"#GazaHolocaust #هولوكوست_غزة pic.twitter.com/4cq7K60AVk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 1, 2023



وجاء في البيان: "مع استئناف القتال، نؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدًا تهديدًا لسكان إسرائيل".

كما قال مصدر عسكري إسرائيلي للقناة 12 من تليفزيون الاحتلال إن الحرب في غزة ستستمر خلال الأيام المقبلة ولا نية لإيقافها.

فيما قال هرتسي هاليفي رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، لـ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن العملية في غزة قد تستمر أكثر من بضعة أسابيع إضافية.

حماس تحمل إدارة بايدن مسؤولية جرائم الاحتلال بغزة

من ناحيتها، حمّلت حركة حماس الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال مسئولية استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".

استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو



واشنطن تتحمل مسئولية جرائم الاحتلال في قطاع غزة

وأضاف البيان: "يتحمل المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته المسؤولية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي الولايات المتحدة بمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الحرب من دون أي اعتبار لقوانين الحروب وللقوانين الدولية والإنسانية.

واعتبر أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك زوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية.

واستطرد بيان حركة حماس: نحمل الاحتلال مسئولية استئناف الحرب والعدوان على غزة.. حيث جرت مفاوضات طوال الليل لتمديد الهدنة، عرضت خلالها الحركة تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضت تسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي، كما عرضت تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم، ليتمكن من المشاركة في مراسم دفنهم.. إضافة إلى تسليم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين.. ولكن الاحتلال رفض التعامل مع كل هذه العروض، لأن لديه قرار مسبق باستئناف العدوان الإجرامي.

"سامحني إن قصرت بحقك"...

🔸فلسطينية تودع طفلها الذي ارتقى بقصف الاحتلال على قطاع غزة".#GazaHolocaust #هولوكوست_غزة pic.twitter.com/N2F83j3Gkx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 1, 2023



خطط عسكرية إسرائيلية جديدة لإجتياح غزة

وما كشف نوايا الاحتلال الخبيثة تجاه غزة، أعلن جيش الاحتلال قبيل انتهاء الهدنة بأيام قليلة المصادقة على خطط جديد للعدوان على غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره الأربعاء الماضي، أن رئيس هيئة الأركان صدق على خطط عسكرية لمواصلة العدوان على غزة.

وأوضحت التقارير أن الهدف الرئيسي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كما هو معلن من قبل دولة الاحتلال، هو القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وتحرير الأسرى.

إيتمار بن غفير، فيتو

أصوات اليمين المتطرف تضغط على نتنياهو لاستئناف العدوان على غزة

وعلى الرغم من وجود أصوات في إسرائيل تضغط على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة نتنياهو، من أجل القبول بوقف إطلاق النار والبدء في عملية تبادل أسرى مع حركة حماس، إلا أن هناك أصوات متطرفة في داخل هذه الحكومة ترفض ذلك.

ومن بين أكثر الوزراء في حكومة اليمين المتطرف الرافض لفكرة القبول بصفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى وعقد هدنة ووقف شامل لإطلاق النار، كان إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، والذي هدد بتفكك الحكومة في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة.

وقف العدوان الإسرائيلي على غزة انتصار للمقاومة الفلسطينية

وترى دولة الاحتلال الإسرائيلية أن القبول بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وعدم استمرار القتال ضد حماس هزيمة لها خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها جيش الاحتلال جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدها منذ عملية طوفان الأقصى في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي، وحتى الهجوم البري على قطاع غزة.