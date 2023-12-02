السبت 02 ديسمبر 2023
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سياسة

نقابة المحامين تنظم دورة مجانية في قانون المرافعات، 7 ديسمبر

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

نقابة المحامين، تنظم اللجنة التثقيفية بالنقابة العامة للمحامين، يوم الخميس المقبل، الموافق 7/ 12/ 2023، دورة مجانية في قانون المرافعات، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا بقاعة نادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

يحاضر في الدورة الأستاذ الدكتور حسن عبدالمنعم، ويحصل المشارك فيها على شهادة مجانية معتمدة من النقابة العامة للمحامين، وعلى الراغبين في حضور الدورة الاستعلام عبر الوتساب فقط من خلال الرقم 01090709995.

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نصائح نقيب المحامين للأعضاء الجدد

وفى وقت سابق طالب عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، من الأعضاء الجدد المنضمين حديثًا لنقابة المحامين، بالإهتمام بحسن الخلق خلال التعامل مع الآخرين، لأن حسن الخلق سيسهل عليهم الكثير خلال أداء عملهم بمهنة المحاماة.

 

وأكد علام، أن حسن الخلق من صفات الأنبياء والرسل، فرب العزة قال لرسوله الكريم «صل الله عليه وسلم»، وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذه إشارة صريحة لوجوب التحلي بحسن الخلق.

 

المحامين الجدد 

وشدد نقيب المحامين، على أنه يجب أن يهتم المحامي بمظهره المهندم ويرتدي البدلة ورباط العنق، والمحافظة على ارتداء روب المحاماة داخل القاعة بالمحكمة، وكذلك المحاميات أن يرتدين الملابس المحتشمة التي تعبر عن كونها محامية معبرة عن عراقة نقابة المحامين ومحافظة على تقاليدها.

 

نقابة المحامين 

وأشار إلى أن نقابة المحامين، تعمل الآن على إعداد حقيبة المحامي، والتي يكون بها روب المحاماة وقانون المحاماة، الذي يعتبر دستور المحامي، مطالبًا جميع الأعضاء الجدد بضرورة قراءة نصوص قانون المحاماة وفهمها الفهم الجيد لمعرفة حقوقه وواجباته.

 

نقابة المحامين، وفى وقت سابق عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

 

أولا: الموافقة بالإجماع على مدونة السلوك المهني.

 

 

مجلس نقابة المحامين

 

 

ثانيًا: الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لمراجعة الصياغة اللغوية لمدونة السلوك المهني.

 

ثالثًا: الموافقة على أن تستعين لجنة مراجعة الصياغة بمن ترى الاستعانة بهم لسرعة إنجاز أعمالها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية يوم 20/12/2023.

 

رابعًا: الموافقة على عقد اجتماع المجلس المقبل يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.

 

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