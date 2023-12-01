5 نصائح من نقيب المحامين للأعضاء الجدد، تعرف عليها

طالب عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، من الأعضاء الجدد المنضمين حديثًا لنقابة المحامين، بالإهتمام بحسن الخلق خلال التعامل مع الآخرين، لأن حسن الخلق سيسهل عليهم الكثير خلال أداء عملهم بمهنة المحاماة.

وأكد علام، أن حسن الخلق من صفات الأنبياء والرسل، فرب العزة قال لرسوله الكريم «صل الله عليه وسلم»، وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذه إشارة صريحة لوجوب التحلي بحسن الخلق.

المحامين الجدد

وشدد نقيب المحامين، على أنه يجب أن يهتم المحامي بمظهره المهندم ويرتدي البدلة ورباط العنق، والمحافظة على ارتداء روب المحاماة داخل القاعة بالمحكمة، وكذلك المحاميات أن يرتدين الملابس المحتشمة التي تعبر عن كونها محامية معبرة عن عراقة نقابة المحامين ومحافظة على تقاليدها.

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نقابة المحامين

وأشار إلى أن نقابة المحامين، تعمل الآن على إعداد حقيبة المحامي، والتي يكون بها روب المحاماة وقانون المحاماة، الذي يعتبر دستور المحامي، مطالبًا جميع الأعضاء الجدد بضرورة قراءة نصوص قانون المحاماة وفهمها الفهم الجيد لمعرفة حقوقه وواجباته.

نقابة المحامين، وفى وقت سابق عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

أولا: الموافقة بالإجماع على مدونة السلوك المهني.



مجلس نقابة المحامين



ثانيًا: الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لمراجعة الصياغة اللغوية لمدونة السلوك المهني.

ثالثًا: الموافقة على أن تستعين لجنة مراجعة الصياغة بمن ترى الاستعانة بهم لسرعة إنجاز أعمالها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية يوم 20/12/2023.

رابعًا: الموافقة على عقد اجتماع المجلس المقبل يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.