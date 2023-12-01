الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

5 نصائح من نقيب المحامين للأعضاء الجدد، تعرف عليها

عبد الحليم علام نقيب
عبد الحليم علام نقيب المحامين، فيتو

طالب عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، من الأعضاء الجدد المنضمين حديثًا لنقابة المحامين، بالإهتمام بحسن الخلق خلال التعامل مع الآخرين، لأن حسن الخلق سيسهل عليهم الكثير خلال أداء عملهم بمهنة المحاماة.

وأكد علام، أن حسن الخلق من صفات الأنبياء والرسل، فرب العزة قال لرسوله الكريم «صل الله عليه وسلم»، وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذه إشارة صريحة لوجوب التحلي بحسن الخلق.

المحامين الجدد 

وشدد نقيب المحامين، على أنه يجب أن يهتم المحامي بمظهره المهندم ويرتدي البدلة ورباط العنق، والمحافظة على ارتداء روب المحاماة داخل القاعة بالمحكمة، وكذلك المحاميات أن يرتدين الملابس المحتشمة التي تعبر عن كونها محامية معبرة عن عراقة نقابة المحامين ومحافظة على تقاليدها.

Advertisements

نقابة المحامين 

وأشار إلى أن نقابة المحامين، تعمل الآن على إعداد حقيبة المحامي، والتي يكون بها روب المحاماة وقانون المحاماة، الذي يعتبر دستور المحامي، مطالبًا جميع الأعضاء الجدد بضرورة قراءة نصوص قانون المحاماة وفهمها الفهم الجيد لمعرفة حقوقه وواجباته.

نقابة المحامين، وفى وقت سابق عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

أولا: الموافقة بالإجماع على مدونة السلوك المهني.


مجلس نقابة المحامين


ثانيًا: الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لمراجعة الصياغة اللغوية لمدونة السلوك المهني.

ثالثًا: الموافقة على أن تستعين لجنة مراجعة الصياغة بمن ترى الاستعانة بهم لسرعة إنجاز أعمالها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية يوم 20/12/2023.

رابعًا: الموافقة على عقد اجتماع المجلس المقبل يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد المحامين العرب الجمعية العمومية المحامين الجدد المحامين العرب رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام نقيب المحامين عبد الحليم علام مجلس نقابة المحامين مهنة المحاماة

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد عبدالمنعم بعد إصابته في مران الأهلي

النائب العام الأسبق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية أثناء تواجده بأبو ظبى

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المحلي

رسالة غاضبة من أبو تريكة بعد تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة

رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها الـ 50

مواصفات بدل الرقص الشرقي وفقا للقانون (إنفوجراف)

سفير مصر برومانيا لـ فيتو: حركة الناخبين متوسطة وتلقينا اتصالات من خارج العاصمة للمشاركة بالانتخابات (صور)

بسام راضي بعد الإدلاء بصوته: يوم فارق في تاريخ مصر للانطلاق للمستقبل وسط تحديات معقدة

Advertisements

منوعات

المزيد

مستشفى الزقازيق العام ينجح في إجراء جراحة دقيقة

معجزة في أوغندا، عمرها 70 عاما وتنجب توأما

الصين تقرر حرمان أوروبا وأمريكا من مشاهدة الباندا

بسبب أسنان الأرنب، طفل يطالب بتغيير "إيموجي" التلميذ المجتهد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

وظائف الكهرباء، الشروط الكاملة وطريقة التقديم

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواصفات بدل الرقص الشرقي وفقا للقانون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الزيتون في المنام وعلاقته بالرزق الكثير وتحسن الأحوال

تفسير حلم عطاء الميت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هل يجوز التلفظ بالنية قبل العبادات، أستاذ فقه يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية