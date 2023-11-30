نقيب المحامين يلتقى عددًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد العرب، عددًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتبادلوا وجهات النظر حول العديد من الموضوعات؛ منها رؤى وتطلعات نقابة المحامين للمرحلة القادمة.

كما تناول الحديث بعض المعوقات التشريعية، إلى جانب احتياجات السادة المحامين في الفترة القادمة.

نقابة المحامين

وأصدرت نقابة المحامين تنبيها قالت فيه “ نحيط علم المحامين الملتحقين بالدورة السادسة من معهد محاماة القاهرة الكبرى، بأن معهد محاماة القاهرة الكبرى، ليس له أي جروبات خاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة”.

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وأضاف تنبيه نقابة المحامين: “لم يتم طرح أي ملازم خاصة بالمعهد، وكل ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة”.



معهد المحاماة التابع للنقابة

وأكد أن وسيلة التواصل الوحيدة لمعهد المحاماة هي الصفحة الرسمية لنقابة المحامين على الفيسبوك (https://www.facebook.com/EgyLS1912 )، أو من خلال نشرة نقابة المحامين على الواتس أب 01099595404، أو إدارة المعهد بالنقابة العامة برمسيس.