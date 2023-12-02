معتمد جمال يتحدث عن مواجهة سولار الغيني فى مؤتمر صحفي

الزمالك، يعقد في الثامنة مساء اليوم السبت باستاد السلام المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني في الثامنة والنصف مساء اليوم، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي في التاسعة مساءً باستاد السلام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، مواجهة نظيره سوار الغيني يوم الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني

وتنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

الزمالك وسوار الغيني

ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.