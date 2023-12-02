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محافظات

أسعار البقوليات اليوم السبت 2-12-2023 في الدقهلية

البقوليات اليوم،
البقوليات اليوم، فيتو

 أسعار البقوليات، استقرت أسعار البقوليات في محافظة الدقهلية اليوم السبت، بجميع منافذ البيع ومحال العطارة على مستوى المحافظة.

وتنوعت الأسعار حسب الحجم في المحال التجارية على النحو الآتي:

أسعار البقوليات اليوم

  • سعر الفول المدمس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 8 جنيهات.
  • سعر كيلو الفول المدمس في المحلات التجارية الخاصة من 26 إلى 33 جنيها.
  • سعر لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 35 جنيها، وزنه 900 بلغ 42 جنيها.

أسعار العدس

  • سعر العدس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 12 جنيها
  • وسعر الكيلو بمحلات العطارة من 48 إلى 60 جنيها، في المحلات التجارية الخاصة.

أسعار البقوليات

  • سعر الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 50 جنيها.
  • الحمص الحبة الكبيرة من 45 جنيها إلى 55 جنيهًا.
  • سعر ذرة الفيشار 55 جنيها.
  • سعر اللوبيا بلغ  80 جنيها.
  • سعر الفاصوليا البيضاء من 80 جنيها إلى 68 جنيها.

أسعار المكرونة في أسواق الدقهلية

سعر المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 11 جنيها و350 جراما بسعر 7 جنيهات. 

مكرونة داندى 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 13 جنيها.

إيطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 13 جنيها.

الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 12 جنيها.

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مكرونة مصرية 500 بسعر 11 جنيها.

سعر مكرونة 350 جراما بسعر 10 جنيهات.

عواد مكرونة كيلو 24 جنيها.

الملكة مكرونة كيلو 23 جنيها.

الكيس 800 جرام بسعر 20 جنيها في المحلات الخاصة.
 
بينما 400 جرام تباع في المحلات التجارية بسعر 12 جنيها.

والكيس 350 جراما يباع بسعر 6.75 جنيه.

- سعر كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 18 إلى 25 جنيها. 

تراجع فاتورة واردات مصر من العدس

وفي سياق آخر، كشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أبريل 2023، تراجع فاتورة واردات مصر من  العدس خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي خلال الفترة من “يناير -  فبراير- مارس- أبريل ”. 

فاتورة الواردات خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام  2023

وبلغت فاتورة استيراد مصر من العدس 51 مليونًا و372 ألف دولار، خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 56 مليونًا و665 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ  5 ملايين و 293 ألف دولار. 

واردات مصر من العدس خلال أبريل 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فيتو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد العدس خلال شهر أبريل الماضي جاءت بقيمة 14 مليونًا و354 ألف دولار، مقابل 21 مليونًا و575 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 7 ملايين و221  ألف دولار.

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