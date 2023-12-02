السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

القوات الإسرائيلية تنفذ حزاما ناريا بالمناطق الشرقية والشمالية لمدينة خانيونس (فيديو)

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أظهر مقطع فيديو، اليوم السبت، الحزام الناري العنيف الذي نفذته القوات الإسرائيلية مستهدفة المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خانيونس فجر اليوم. 

وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها وقف لإطلاق النار بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي وتبادل للأسرى، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط جنوب قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إنه منذ ساعات فجر اليوم، تشن القوات الإسرائيلية غارات عنيفة على المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما تقصف المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف ومتواصل منطقة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقد نفذت الطائرات الإسرائيلية أحزمة نارية في حي فياض والغوافير ومنطقة المطاحن وشارع العبادين وصولا للمناطق الشمالية الشرقية لبلدة القرارة بخانيونس، فيما قصفت الزوارق الإسرائيلية بقذائف صاروخية ساحل دير البلح وسط قطاع غزة.

كذلك، دارت اشتباكات عنيفة بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عند أطراف محور الشيخ رضوان وشارع العيون.

في غضون ذلك، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة الأغا في الشطر الغربي لمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وجرى استهداف منزل لعائلة العبادلة وسط القرارة مقابل مسجد الصحابة شمال شرق خانيونس، وتم انتشال عدد من الإصابات إثر استهداف منزل لعائلة العبادلة في القرارة شمال شرقي خانيونس.

كما دمرطيران الاحتلال الحربي مسجد عثمان بن عفان بالقرب من مدرسة القرارة شمالي شرقي خان يونس.

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