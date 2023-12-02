السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

القوات الإسرائيلية تقتحم قرية صور باهر مسقط رأس منفذي عملية القدس (فيديو)

القوات الإسرائيلية،
القوات الإسرائيلية، فيتو

اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة "صور باهر" مسقط رأس منفذي عملية القدس بأعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قائد قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، اللواء رافي ميلو، وقع أمرًا بمصادرة وإغلاق منزلي منفذي الهجوم مراد نمر وإبراهيم نمر الذي قتل فيه 4 إسرائيليين بينهم حاخام بارز وجرح آخرين.

وأعلن أهالي قريتي "صور باهر وأم طوبا" جنوب القدس، عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس اليوم السبت بسبب صعوبة التنقل نتيجة حصار الجيش الإسرائيلي لهما منذ يومين.

وقالت لجنة أولياء الأمور إنه "بعد إغلاق منافذ القرية بالمكعبات الأسمنتية، تعلن لجنة أولياء الأمور في أم طوبا الإضراب المفتوح".

كما أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قريتي "صور باهر" و"أم طوبا" دعمها لموقف لجان أولياء الأمور في المدارس الذين ارتأوا بتنظيم إضراب مفتوح يوم غد الأحد.

وقالت القوى في بيان لها: "نظرا للتطورات والظروف التي استجدت بعد إغلاق مداخل القريتين والتي أدت لصعوبة التنقل، الأمر الذي سيؤدي إلى خطورة على أبنائنا الطلبة وكذلك عدم تمكن المعلمين من الوصول إلى المدارس".

ويقطن قرية "أم طوبا" نحو 6 آلاف فلسطيني، بينما يقطن قرية "صور باهر" نحو 30 ألفًا، وهم محاصرون بعد إغلاق مداخل القريتين، وإبقاء مدخل واحد مفتوح وعليه حاجز يدقق في هويات المواطنين وينكل بهم.

وقتل شابان فلسطينيان من "صور باهر"، يوم الخميس، بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار شمال غرب القدس.

وقام جنود إسرائيليون بإطلاق النار تجاه مستوطن عن طريق الخطأ، وأصابوه بجروح خطيرة، توفي على إثرها، بعد أن قام بالمشاركة في قتل الشقيقين مراد نمر (38 عامًا) وإبراهيم نمر (30 عامًا).

 

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القوات الاسرائيلية منفذي عملية القدس الجنود الاسرائيليين عملية القدس الجيش الإسرائيلي

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