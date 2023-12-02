السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

قرار قضائي برفض منح ترامب الحصانة في اتهامات "قلب" نتائج الانتخابات الرئاسية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

رفض قاضٍ، الجمعة، منح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الحصانة من تهم جنائية تخص تصرفاته خلال توليه الرئاسة في القضايا التي تزعم محاولاته لقلب نتائج انتخابات عام 2020، وفق ما نقلته رويترز.

 

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه سيتاح بذلك مقاضاة ترامب بالدعاوى المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونجرس في 6 يناير عام 2021، "في قرار طال انتظاره ويحمل تبعات" والصادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالي في العاصمة واشنطن.

 

Advertisements

ونوهت الشبكة بأن القرار "يحمل تبعات عظيمة" لعدة قضايا رفعت ضد الرئيس السابق في العاصمة واشنطن، والمرتبطة بانتخابات عام 2020، وأتى قرار المحكمة نتيجة للدعاوى القضائية التي رفعها ضباط شرطة الكابيتول والديمقراطيون في الكونجرس.

وقد يشكل قرار محكمة الاستئناف أيضًا كيفية نظر القضاة إلى حجج الحصانة التي يقدمها ترامب في القضايا الجنائية الفيدرالية حول انتخابات عام 2020، على الرغم من أن الحكم الصادر، الجمعة، لا ينطبق إلا على القضايا المدنية، وفق ما أوضحته الشبكة الأمريكية.

وتحرك ترامب لرفض الدعاوى القضائية المرفوعة ضده لعدة أسباب، بما في ذلك الحصانة الرئاسية، التي رفضتها محكمة العاصمة، والتي قالت إن تصرفات الرئيس السابق في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في مبنى الكابيتول كانت كلها محاولة للبقاء في منصبه، وليس متعلقة بالمهام الرسمية لرئاسته.

ووجدت المحكمة أن ترامب محمي بالحصانة الرئاسية من الادعاء بأنه فشل في وقف أعمال الشغب، قائلة إنه سيتصرف بسلطاته الرئاسية الرسمية في تلك الحالة.

وميز رأي محكمة الاستئناف، الجمعة، بين خطاب الحملة الذي قد يلقيه الرئيس الذي يسعى لإعادة انتخابه والإجراءات الرسمية للرئاسة.

وكان ترامب قد جادل في المحكمة بأنه محصن ضد أي شيء قاله عندما كان رئيسًا، لكن المحكمة وجدت أن الأمر ليس كذلك، مشيرة إلى أن تجمع ترامب في 6 يناير الذي سبق أعمال الشغب في مبنى الكابيتول من المحتمل أن يكون جزءا من حملته، بحسب "سي إن إن".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب انتخابات عام 2020 مقاضاة ترامب اقتحام مبني الكابيتول القضايا الجنائية الفيدرالية الحصانة الرئاسية

الأكثر قراءة

بث فيديو هز تركيا، أنقرة تحقق مع الصحفي الإخواني صابر مشهور

كوريا الشمالية: أي تدخل أمريكي في تشغيل أقمارنا الصناعية إعلان حرب، وهذا ما نفعله

بعد هتاف غرفة الملابس، رئيس الهلال يقرر صرف "مكافأة كبيرة" للاعبين بعد الفوز على النصر (فيديو)

الحد الأدنى لوديعة 7 أيام في البنك الأهلي

جوجل تبدأ حذف حسابات المستخدمين غير النشطة على Gmail، وتكشف مدى استردادها

نظر دعوى إثبات نسب طفل لاعب الكرة إسلام جابر، وهذا ما تشهده جلسة اليوم

بعد غرق سفينة البحارة المصريين باليونان، ما هي حقوق العمالة وشروط السلامة والأمان بالسفن

قرار قضائي برفض منح ترامب الحصانة في اتهامات "قلب" نتائج الانتخابات الرئاسية

Advertisements

منوعات

المزيد

بث فيديو هز تركيا، أنقرة تحقق مع الصحفي الإخواني صابر مشهور

تستمر طوال الليل، ظاهرة فلكية فريدة تشهدها سماء مصر اليوم

أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح في لقاء ليفربول وفولهام

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب فى رأس السنة بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة يانج أفريكانز.. مشوار مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية