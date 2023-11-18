السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ينتظرها ملايين الأمريكيين، رئيس مجلس النواب يعلن "مفاجأة" تخص اقتحام مبنى الكابيتول

اقتحام مبنى الكابيتول،
اقتحام مبنى الكابيتول، فيتو

أعلن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي الجمعة أن أكثر من 40 ألف ساعة من المراقبة بالفيديو التُقِطَت خلال هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول ستُنشر عبر موقع إلكتروني.

وكانت لجنة تابعة للكونجرس قد أجرت تحقيقًا في الهجوم الذي شنّه أنصار للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ضد الكونجرس، وعملت على فحص آلاف الساعات من مقاطع فيديو المراقبة.

وقال النائب الجمهوري عن لويزيانا مايك جونسون على منصة إكس: "اليوم، أفي بوعدي للشعب الأميركي وأجعل كل تسجيلات 6 يناير متاحةً لجميع الأميركيين" مضيفا "الحقيقة والشفافية ضروريتان"، وفقما نقلت "فرانس برس".

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وذكر جونسون، الداعم لترامب في مسعاه للعودة إلى البيت الأبيض في 2024، أن مقاطع الفيديو المتعلقة بمبنى الكابيتول ستُنشر عبر موقع إلكتروني عام.

وشدّد جونسون على أن "هذا القرار سيُتيح لملايين الأميركيين، وللمتّهمين والمنظمات ذات المصلحة العامة، ووسائل الإعلام، برؤية ما حدث في ذلك اليوم بأنفسهم، بدلا من الاضطرار إلى الاعتماد على تفسير مجموعة صغيرة من الشخصيات السياسية".

وأوضح أنه في الصور التي ستُنشَر قريبًا، سيجري طمس الوجوه تجنُّبا لردود فعل "انتقامية" محتملة.

وكانت لجنة في مجلس النواب قد أوصت بأن تُوجَّه إلى ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024، تهمة التمرد وارتكاب جرائم أخرى مرتبطة بأعمال الشغب في الكابيتول.

ويُحاكم ترامب في مارس في واشنطن بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.

جدير بالذكر أنه جرى توقيف أكثر من 1200 شخص على خلفية هجوم 6 يناير 2021.

 

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