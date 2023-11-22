ناخبون أمريكيون يرفضون ترشح ترامب للرئاسة في 2024

أعلن ناخبون أمريكيون رفضهم للرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح رئاسي، في 2024، وتقدموا، أمس الثلاثاء، بطعن أمام المحكمة العليا في كولورادو في قرار أصدرته محكمة في هذه الولاية ردّت بموجبه طلبها اعتبار ترامب غير ذي أهلية لخوض الانتخابات.

جاء ذلك، حيث جعل ترامب من أعمال الشغب الدامية التي وقعت لدى اقتحام مقر الكونجرس في السادس من يناير 2021، وكذلك مزاعمه بحدوث تزوير في الانتخابات، وهو ما أدى إلى تلك الأحداث، محور حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

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يجب أن يستبعد من استحقاق عام 2024

ورأى ناخبون في كولورادو، هم أربعة جمهوريين ومستقلان، أن ترامب يجب أن يستبعد من استحقاق عام 2024، بموجب نص دستوري يحظر ترشّح مسؤولين فيدراليين نكثوا بقسمهم بضلوعهم في عصيان.

يذكر أن محكمة في دنفر قد قضت الجمعة بأن تحريض ترامب على العنف ضد مقر الكونجرس يرقى بالفعل إلى عصيان، وهو أول استنتاج من نوعه على الإطلاق، لكنها أشارت إلى ان النص لا ينطبق على الرئاسة.

التحريض على العنف السياسي

إلى ذلك، قالت القاضية ساره والاس إن "المحكمة خلصت إلى أن ترامب تصرّف بنية محدّدة للتحريض على العنف السياسي، وتوجيهه إلى مبنى الكابيتول بغرض تعطيل عملية المصادقة" على نتائج الانتخابات، مشيرة إلى أن ترامب زرع بذور "ثقافة تحتضن العنف السياسي".

ويحظر التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة تولي أي شخص "أي منصب باسم الولايات المتحدة" في حال كان ضالعًا في عصيان بعد أن كان قد أدى قسم "صون" الدستور بصفة "متول لمنصب رسمي في الولايات المتحدة".

إلا أن التعديل لا ينطبق على ترامب، بحسب والاس، لأنه لا يدرج الرئاسة ضمن قائمة المناصب الفيدرالية التي يتم توليها بموجب انتخابات.



المناصب الفيدرالية

وارتأت والاس في قرارها أن ترامب لم تكن صفته بأي حال من الأحوال "متوليًا لمنصب في الولايات المتحدة"، إذ يميّز الدستور الرئاسة عن المناصب الفيدرالية.

في الوقت نفسه، كانت "سيتيزنز فور ريسبونسيبيليتي أند إثيكس" المنظمة غير الحكومية ذات التوجهات اليسارية، قد تقدمت بالشكوى باسم الناخبين، مشيرة إلى أنها طلبت من المحكمة العليا في كولورادو إلغاء هذا الجزء من القرار.

وأوضح رئيس المنظمة نوا بوكبايندر: "نسعى للبناء على الحكم البالغ الأهمية الذي أصدرته القاضية والذي ينص على أن ترامب ضالع في عصيان، ونحن مستعدون للذهاب في هذه القضية إلى أبعد ما يلزم لضمان استبعاد ترامب من الاقتراع".

مؤامرة لقلب نتائج انتخابات 2020

هذه الاتّهامات الموجهة لترامب في محكمة فيدرالية وفي ولاية جورجيا بالضلوع في مؤامرة إجرامية لقلب نتائج انتخابات 2020، طرحت مسألة عدم أهليته للترشح مستقبلًا.

وتعد الشكوى في كولورادو هي واحدة من بين 14 دعوى قضائية يواجهها ترامب في الولايات المتحدة.

واتخذت المحكمة العليا في مينيسوتا خطوة مماثلة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقد رحبت حملة ترامب بقرار القاضية والاس السماح له بخوض الانتخابات في كولورادو، واصفة الحكم بأنه "مسمار جديد في نعش طعون" مناهضة للولايات المتحدة على صلة بالاقتراع، لكنّها دعت إلى إلغاء الجزء المتعلّق بالعصيان.