السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: لا مكان آمن لسكان غزة يذهبون إليه ويعيشون في دائرة موت ودمار ومرض

سكان غزة، فيتو
سكان غزة، فيتو

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، كما أنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض.


وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أضاف جريفيث، أن الأسبوع الأخير أظهر ما يمكن حدوثه "عندما تصمت الأسلحة"، وأن الوضع في خان يونس هو تذكير صادم لما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة.

وتابع في بيانه: "قتل وأصيب عدد كبير في غضون ساعات اليوم، وجاءت تعليمات للأسر مجددًا للإخلاء، وانهارت الآمال".

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وأشار إلى أن جميع سكان غزة على رأسهم الأطفال والنساء والرجال يعيشون في رعب في الشهر الثاني من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وشدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتحقيق وقف إطلاق نار إنساني.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت باستشهاد 178 شخصًا ووقوع 589 جريحًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء القصف الإسرائيلي أمس الجمعة.

 

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمنزلة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.


وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

 

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