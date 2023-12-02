وفاة أول قاضية تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية

توفيت القاضية الأمريكية السابقة ساندرا داي أوكونور، أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية وكانت تعتبر صوت الاعتدال فيها، الجمعة، عن عمر ناهز 93 عامًا.

واختارها الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريجان عام 1981، لعضوية المحكمة العليا قبل أن تتقاعد عام 2006 لمساعدة زوجها جون أوكونور، الذي كان يعاني من مرض الزهايمر وتوفي عام 2009.

وبعد أوكونور، عُيِّنت ست قاضيات أخريات في المحكمة العليا، لا تزال أربع منهن في مناصبهن حاليا، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى النساء في هذه المؤسسة.

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وتوفيت القاضية روث بادر جينسبيرج، عام 2020.

وأعلنت أوكونور، عام 2018، أنها ستترك الحياة العامة لمواجهة "الخرف، وعلى الأرجح مرض الزهايمر".

وقالت المحكمة العليا في بيان إن أوكونور توفيت، صباح الجمعة، في فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأميركية، موضحة أن الوفاة "سببها مضاعفات مرتبطة بالخرف المتقدم، وعلى الأرجح الزهايمر، ومرض في الجهاز التنفسي".

وطوال ربع قرن من عملها في المحكمة العليا، عُرفت أوكونور بمواقفها الوسطية والبراغماتية.

وكان الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، قد منحها، عام 2009، وسام الحرية، أعلى وسام مدني أمريكي.