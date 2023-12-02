السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وفاة أول قاضية تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية

القاضية الأمريكية
القاضية الأمريكية السابقة ساندرا داي أوكونور، فيتو

توفيت القاضية الأمريكية السابقة ساندرا داي أوكونور، أول امرأة تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية وكانت تعتبر صوت الاعتدال فيها، الجمعة، عن عمر ناهز 93 عامًا.

واختارها الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريجان عام 1981، لعضوية المحكمة العليا قبل أن تتقاعد عام 2006 لمساعدة زوجها جون أوكونور، الذي كان يعاني من مرض الزهايمر وتوفي عام 2009.

وبعد أوكونور، عُيِّنت ست قاضيات أخريات في المحكمة العليا، لا تزال أربع منهن في مناصبهن حاليا، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى النساء في هذه المؤسسة.

Advertisements

وتوفيت القاضية روث بادر جينسبيرج، عام 2020.

وأعلنت أوكونور، عام 2018، أنها ستترك الحياة العامة لمواجهة "الخرف، وعلى الأرجح مرض الزهايمر".

وقالت المحكمة العليا في بيان إن أوكونور توفيت، صباح الجمعة، في فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأميركية، موضحة أن الوفاة "سببها مضاعفات مرتبطة بالخرف المتقدم، وعلى الأرجح الزهايمر، ومرض في الجهاز التنفسي".

وطوال ربع قرن من عملها في المحكمة العليا، عُرفت أوكونور بمواقفها الوسطية والبراغماتية.

وكان الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، قد منحها، عام 2009، وسام الحرية، أعلى وسام مدني أمريكي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القاضية الأميركية السابقة ساندرا داي أوكونور المحكمة العليا الامريكية مرض الزهايمر الرئيس الديمقراطي باراك أوباما وسام مدني أمريكي الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريجان

الأكثر قراءة

بث فيديو هز تركيا، أنقرة تحقق مع الصحفي الإخواني صابر مشهور

زراعة البرلمان: لهذا السبب نشارك الحكومة في إعداد اللائحة التنفيذية للتصالح بمخالفات البناء

اليوم، الحكم على مرتضى منصور في سب وقذف محام شهير

فييرا يتحدث عن فترة قيادة أوسوريو للزمالك وفرص الأبيض للفوز بالكونفيدرالية

الأمم المتحدة: لا مكان آمن لسكان غزة يذهبون إليه ويعيشون في دائرة موت ودمار ومرض

خليط جل الكتان لمنع تساقط الشعر وجعله ناعم ومفرود

دويدار: الزمالك كبير وخيره على الجميع ولن يقف على أي لاعب

كارمن سليمان تنشر صورا من مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

Advertisements

منوعات

المزيد

تستمر طوال الليل، ظاهرة فلكية فريدة تشهدها سماء مصر اليوم

أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح في لقاء ليفربول وفولهام

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب فى رأس السنة بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان

قمر الكريسماس وشهب الدب الأصغر والانقلاب الشتوي، أبرز الظواهر الفلكية في ديسمبر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة يانج أفريكانز.. مشوار مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية