السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري الفرنسي، ريمس يفوز علي ستراسبورج 2\1

الدوري الفرنسي، فيتو
الدوري الفرنسي، فيتو

الدوري الفرنسي، نجح فريق ريمس في الفوز على ستراسبورج بهدفين مقابل هدف خلال لقاء الفريقين ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر بالدوري الفرنسي.

أحرز ثنائية ريمس أمير ريتشاردسون في الدقيقة 10 ومحمد درامي في الدقيقة 42.

وأحرز هدف ستراسبورج  كيفين جاميرو في الدقيقة 88 من المباراة.

 

الدوري الأوروبي، حجز مارسيليا الفرنسي مقعده في الدور التالي بالدوري الأوروبي بفوزه على ضيفه أياكس الهولندي بنتيجة 4-3، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية.

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أهداف مباراة مارسيليا وأياكس

افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرًا عن طريق بيير-إيميريك أوباميانج من ضربة جزاء بعد 9 دقائق على انطلاق أحداث المباراة التي احتضنها ملعب (فيلودروم).

ولم يتأخر الرد كثيرًا، حيث أدرك الضيوف التعادل بعد دقيقة واحدة بواسطة بريان بروبي، ثم عاود مارسيليا التقدم في النتيجة (2-1) بهدف حمل توقيع شانسيل مبيمبا في الدقيقة 26، لكن بروبي أعاد المباراة إلى مربع التعادل من جديد (2-2) بعد مرور 4 دقائق فقط، ثم في بداية الشوط الثاني، تقدم أوباميانج لأصحاب الأرض (3-2) في الدقيقة 48.

ولعب أياكس منقوصًا بعدما قرر حكم اللقاء طرد نجمه ستيفن برجيوس في الدقيقة 63 بالبطاقة الحمراء المباشرة إثر تدخل عنيف، ورغم النقص العددي، تمكن الفريق الهولندي من إدراك التعادل 3-3 بواسطة أرجاني مارثا في الدقيقة 80.

وفي الوقت البديل عن الضائع، حسم أوباميانج نقاط المباراة بهدف جاء من ضربة جزاء في الدقيقة (90+3).

وبهذا الفوز، يحتل مارسيليا صدارة المجموعة بإجمالي 11 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برايتون الوصيف.

وضمن مارسيليا مقعده في الدور التالي، كما فعل برايتون مساء الخميس بعد الفوز على آيك آثينا بهدف نظيف.

وفي الجولة المقبلة، سيتنافس مارسيليا وبرايتون على صدارة المجموعة، في حين يستهدف آثينا ضمان المركز الثالث للعب في دوري المؤتمر.

في المقابل، تعثر أياكس من جديد، وبات خارج البطولة بعدما تجمد رصيده عند نقطتين بذيل المجموعة.

 

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الدوري الفرنسي ريمس ستراسبورج ريتشاردسون محمد درامي

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