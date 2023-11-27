ليل يخطف فوزا ثمينا من ليون في الدوري الفرنسي

عزز ليل موقعه ضمن المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية بالفوز على ليون بهدفين نظيفين في إطار الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "الليج آ".

سجل هدفي الفوز لليل جوناثان ديفيد (ق27) وديفيد سيلفا (ق32)، ليرتفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة ليعزز مكانته في المركز الرابع، المؤهل للأدوار التمهيدية في دوري الأبطال، بينما تجمد رصيد ليون عند سبع نقاط في المركز الـ18 والأخير.



وفي مباراة سابقة في نفس الجولة، اقتنص رين فوزا ثمينا من ريمس (3-1).

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رين في المركز العاشر

وارتفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد ريمس عند 20 نقطة في المركز الخامس.

ويتصدر باريس سان جيرمان البطولة برصيد 30 نقطة بفارق نقطة عن نيس في المركز الثاني.

ومن جهته وكشف موقع “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، عن أرقام الدولي المصري مصطفى محمد في مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد، مع فريقه نانت في مباراة لوهافر خلال 59 دقيقة، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب لا البوجوار، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.

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وحصل الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب نانت، وفقًا لموقع سوفا سكور، على تقييم بـ6.6، حيث لعب 59 دقيقة فقط قبل أن يستبدله المدرب ويحل مكانه أدسون سواريس.

ولمس نجم منتخب مصر الكرة 15 مرة في 59 دقيقة، ولم يسدد أي تسديدة طوال المباراة.

ونجح مصطفى محمد خلال الموسم الحالى فى تسجيل 5 أهداف خلال 8 مباريات فى الدورى الفرنسى جعلته هدافًا للفريق.

وبهذه النتيجة، يتواجد نانت في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بحصيلة 15 نقطة بعد لعب 13 مباراة، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في 3 وتعرض للهزيمة في 6 مواجهات.

بينما يتواجد فريق هافر في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.