الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السودان في المرتبة الأولى، 1.7 مليار دولار حجم صادرات مصر الي دول حوض النيل (إنفوجراف)

مركز معلومات مجلس
مركز معلومات مجلس الوزراء، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (1.7 مليار دولار حجم صادرات مصر إلى دول حوض النيل في 2022). 

ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعتبر السودان الأعلى استقبالًا للصادرات المصرية بين دول حوض النيل بنحو ٩٢٩ مليون دولار في ٢٠٢٢، يليها كينيا بنحو ٣٥٦ مليون دولار. 

 

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صادرات مصر الي دول حوض النيل الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء السودان دول حوض النيل

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