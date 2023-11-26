السودان في المرتبة الأولى، 1.7 مليار دولار حجم صادرات مصر الي دول حوض النيل (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (1.7 مليار دولار حجم صادرات مصر إلى دول حوض النيل في 2022).

ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعتبر السودان الأعلى استقبالًا للصادرات المصرية بين دول حوض النيل بنحو ٩٢٩ مليون دولار في ٢٠٢٢، يليها كينيا بنحو ٣٥٦ مليون دولار.

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