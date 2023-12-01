عصام كاريكا يتعاون مع المطرب اللبناني ماهر جاه في كليب فاهمه

طرح المطرب اللبناني ماهر جاه أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "فاهمه" من ألحان عصام كاريكا، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية فاهمه

واغنية "فاهمه" من كلمات حسن جمعة وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير والكليب من إخراج أحمد المنجد، ولاقي الكليب ردود أفعال إيجابية عقب طرحه مباشرة، وتخطي النصف مليون مشاهدة.

ويستعد ماهر حاليا لسلسلة حفلات في أستراليا للجاليات العربية هناك كما يحيي أكثر من حفل في مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة ومن المقرر أن يكشف عن كل تفاصيل حفلاته وأغانيه في وقت لاحق.

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وأحيا ماهر مؤخرا حفلا في بازار دبي وسط حضور عدد كبير من محبيه وحمل الحفل شعار "كامل العدد".

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