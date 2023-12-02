ننشر أسعار الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث لها.

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3220 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2815 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2415 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1875 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22500 جنيه.

أسعار الذهب، فيتو

وقال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن المعرض نيبو الثالث قد شهد رواجا في مبيعات المنتجات المصرية سواء علي مستوى الأسواق المحلية أو الاتفاقات التصديرية للأسواق الدولية بناء على استطلاعات الرأي المبدئية التي أجرتها الشعبة للعارضين خلال الفعاليات الختامية.

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المعرض شهد زيادة في أعداد العارضين

وأوضح ميلاد أن المعرض قد شهد زيادة في أعداد العارضين والذين بلغ عددهم حوالي 52 عارضا محليا ودوليا كما شهد ارتفاعا في عدد الوفود الدولية الزائرة وفعالية أكبر لتلك الزيارات في عقد اتفاقات تصديرية عن النسخ السابقة للمعرض.

ومن جانبه قال أسامة الجلاد سكرتير عام الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن مكتب اتحاد الغرف التجارية والذي أقيم داخل قاعة المعرض لتسجيل وضم شركات جديدة لعضوية الشعبة وإصدار كارنيهات التسجيل قد تلقى العديد من طلبات المشاركة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشعبة لأعضائها والمشاركة في اتخاذ القرار وعرض المقترحات ونقلها للجهات الرقابية المختصة بالحكومة المصرية في إطار جماعي داعم يعمل لصالح أبناء تلك المهنة بغض النظر عن حجم المؤسسة ورأس مالها.

صادرات المشغولات الذهبية العام المقبل

ومن جانبه أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات أن العام المقبل سيشهد تنمية كبيرة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.