رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يفجر مفاجأة: عروض الأسعار في يناير وهمية

اسعار الأجهزة الكهربائية، قال جورج سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة: "عروض وهمية، بعض الشركات أخبرتنا برفع الأسعار علشان يعملوا عروض أول يناير ودي عروض وهمية".

أزمة المصنعين والمستوردين

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “أم بي سي مصر: طالما أن هناك انخفاضا في سعر الدولار لابد على المصنعين تخفيض اسعار الأجهزة الكهربائية، مشيرًا نحن في مشكلة كبيرة لم أرها منذ 40 سنة منذ عملي في المهنة، لما الدولار يرفع جنيه بنلاقي الشركات والمستوردين والمصنعية بيرفعوا السلعة بشكل كبير، والشركات دلوقتي والمستوردين بيلزموني علشان اشتري منهم ادفع بالدولار، وانا قلت لهم لو هتلزمني ادفع بالدولار يبقى تتيح ليا أبيع بالدولار من خلال ترخيص رسمي من الدولة، احنا كده للأسف بنضيع هوية الجنيه المصرية.

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عروض وهمية في عروض الأجهزة الكهربائية

وأضاف: "عروض الأجهزة الكهربائية القادمة وهمية لإن الشركات تقوم حاليا برفع الأسعار بشكل كبير للغاية ومبالغ فيه، لذلك الأوكازيون فاشل والعروض تعتبر ضحك على الناس".



اسعار الأجهزة الكهربائية

وارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، خلال نوفمبر الجاري، وفقًا لتأكيدات عدد من التجار خلال جولة ميدانية قامت بها «فيتو»، وأن أسعار الأجهزة الكهربائية وخاصة الثلاجات قفزت نحو 2000 جنيه في الأسواق.



البداية مع رصد أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، خلال جولة ميداينة قامت بها، حيث أكد عدد من تجار الأجهزة الكهربائية؛ ارتفاع الأسعار بصفة عامة، خاصة في أسعار الغسالات والثلاجات.

وأضافوا أن أسعار الثلاجات شهدت ارتفاعات كبيرة خلال أسبوع واحد، إذ ارتفع سعر الثلاجة بمختلف أحجامها وموديلاتها بنحو 1000 جنيه في أسبوع واحد، حيث بلغ سعر الثلاجة الـ 13 قدم نحو 17 ألف جنيه، الثلاجة 14 قدم نحو 18 ألف جنيه، ثلاجة الحجم الكبير 16 قدم نحو 20500 جنيه.

فيما تراوح سعر ثلاجة 14 قدم في بعض الموديلات المتطورة من 20500 جنيه إلى 22500 جنيه، ثلاجة 20 قدم بسعر 45 ألف جنيه، ثلاجة 18 قدم بسعر من 32 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه.