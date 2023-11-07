تجارية الجيزة: 15% ارتفاعًا في سعر الأجهزة الكهربائية، وهذه أسباب الزيادات الأخيرة

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، وفقًا لتأكيدات عدد من التجار خلال جولة ميدانية قامت بها «فيتو»، وأن أسعار الأجهزة الكهربائية قفزت نحو 2000 جنيه في الأسواق.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وما هي أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق بعد الزيادات؟

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، فيتو

15% ارتفاعًا في أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، إن حالة السوق خالفت التوقعات، حيث شهدت أسواق الأجهزة الكهربائية ارتفاعات غير مبررة تراوحت من 10 إلى 15% خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، بعد حالة استقرار دامت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

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تجار الأجهزة الكهربائية كانوا في انتظار تحريك الأسواق مع عروض وتخفيضات آخر العام

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة لـ «فيتو» أن التجار كانوا في انتظار تحريك السوق مع تقديم عروض وتخفيضات نهاية العام على الأسعار، حتى تعود حركة سوق الأجهزة الكهربائية لانتعاش مرة أخرى، بعد حالة الركود التي أصابت سوق الأجهزة الكهربائية مع الارتفاعات الكبيرة، التي زادت العبء على المواطنين بعدم قدرتهم على الشراء مع هذه الأسعار.

مبررات المصنعين عن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية غير مقنعة

وأوضح «زكريا» أن مبررات المصنعين عن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بأن سعر العملة الأجنبية ارتفعت، وهذا غير صحيح، فأسعار صرف الدولار مستقر في البنوك، وعليه فإن مبررات المصنعين عن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية غير مقنعة.

المصنعون أغلقوا توريد الأجهزة الكهربائية للتجار ثم أعلنوا الأسعار الجديدة بالزيادات

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إلى أن التجار فوجئوا بإغلاق الشركات التوريد للمحلات والمعارض قبل نهاية شهر أكتوبر، ثم أعلنوا أسعار شهر نوفمبر بالزيادات الجديدة.

جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، فيتو

مناشدة عاجلة لتدخل الجهات المعنية بشأن المطالبة بتثبيت أسعار الأجهزة الكهربائية حتى نهاية العام

وطالب جورج زكريا الدولة بضرورة التدخل لحل الأزمة الحالية، قائلًا: «أناشد جميع المسئولين والجهات المعنية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس أحمد سمير، بضرورة التدخل لإنقاذ القطاع، ومحاولة تثبيت الأسعار حتى نعاية عام 2023».

يجب محاسبة المصنعين على رفع أسعار الأجهزة الكهربائية دون مبررات

وأضاف «زكريا» أن تثبيت أسعار الأجهزة الكهربائية حتى نهاية العام يعد فرصة لالتقاط الأنفاس، وتحريك مبيعات سوق الأجهزة الكهربائية، الذي عانى من الركود لشهور مع ارتفاعات الأسعار، ويجب تدخل الدولة حتى لا تتحول التجارة إلى سرقة، إذ يجب محاسبة المصنعين على رفع الأسعار دون مبررات.

التجار والمواطنون محبطون من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

وتابع: نحن محبطون من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، حيث تحولنا من تجار السعادة حيث يدخل العملاء لشراء الأجهزة المعمرة سواء لجهاز العروس أو للمنزل، إلى تجار منبوذين يشار إلينا بأننا جشعين وأننا السبب في ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، وهذا ليس صحيح فنحن لسنا المصنعين، نحن حلقة أخيرة في المنظومة، لكننا من يواجه المواطنين، الذين أصبحت حالتهم سيئة مع ارتفاع أسعار السلع، فالمواطنون والتجار محبطون من ارتفاع الأسعار.

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، فيتو

70% انخفاضًا في مبيعات الأجهزة الكهربائية بسبب ارتفاع الأسعار

وقال جورج زكريا، إن سوق الأجهزة الكهربائية يتعرض لزيادات متلاحقة في الأسعار، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة المبيعات، حيث تتفاوت نسبة انخفاض مبيعات الأجهزة الكهربائية من منطقة إلى أخرى، لكن في العموم تتراوح نسبة انخفاض مبيعات قطاع الأجهزة الكهربائية من 50 إلى 70% متأثرة بارتفاع الأسعار.

أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق بعد الزيادات

وعن أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق بعد الزيادات، أوضح «جورج» أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت ارتفاعًا تراوح من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه.

اسعار الثلاجات في الأسواق

وتابع: أن أسعار الثلاجة في الأسواق ارتفعت من 20 ألف جنيه إلى سعر 21500 جنيه و22 ألف جنيه، وتتباين أسعار الثلاثجات في الأسواق، فالثلاجة الشعبي «تبريد هواء» من 18 إلى 19 قدم يصل سعرها إلى 40 ألف جنيه، أنا أسعار الثلاجة الماركة أو المتطورة في التصنيع فتصل إلى 65 ألف جنيه.

أسعار الغسالة في الأسواق

وأما أسعار الغسالة في الأسواق، فأشار إلى أن سعر الغسالة المتوسطة يتراوح من 15 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، وهناك غسالات تتخطى الـ 50 ألف ولكن بتكنولوجيا متطورة.

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، فيتو

أسعار شاشات التليفزيون في الأسواق

وفيما يخص أسعار شاشات التليفزيون في الأسواق، أوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن أسعار الشاشات تختلف حسب الحجم والتكنولجيا المستخدمة في التصنيع، ويتراوح سعر شاشات التليفزيون الصغيرة من 7 إلى 8 آلاف جنيه، فيما تتراوح أسعار الشاشات المتوسطة من 10 إلى 12 ألف جنيه.

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية سببًا في إحباط المقبلين والمقبلات على الزواج

وجدد جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، مطالبه ومناشداته للجهات المعنية في الدولة، بضرورة التدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، التي لا غنى عنها ويحتاج إلى المواطنين، وأصبحت سببًا في إحباط المواطنين، وخاصة المقدمين على الزواج، حيث ارتفع متوسط أسعار تجهيز المنزل الجديد للمقبلين والمقبلات على الزواج، مع ارتفاع أسعار جميع مستلزمات المنزل، بما فيها الأجهزة الكهربائية.

العروس تحتاج إلى 100 ألف جنيه على الأقل لشراء الأجهزة الكهربائية لتأسيس منزلها الجديد

وتابع: أن جهاز العروسة يحتاج إلى مبلغ كبير لشراء الأجهزة الكهربائية، وأصبحنا نرى الكآبة والحزن على وجه العروس حينما تدخل إلى المحل لشراء الأجهزة، فتجد أن الميزانية التي أعدتها لشراء الأجهزة الكهربائية، أقل مما تحلم وتتمنى شراءه، حيث ارتفع متوسط أسعار الأجهزة الكهربائية في جهاز العروسة ليتراوح من 80 إلى 100 الف جنيه، لشراء أجهزة متوسطة وليست الأجهزة المتطورة التكنولوجيا لتأسيس منزلها الجديد.