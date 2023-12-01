الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أول تعليق من حكومة الاحتلال على مخطط الاستيلاء على شمال غزة

بنيامين نتنياهو رئيس
بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العدوان الإسرائيلي علي غزة، كشفت وكالة “رويترز” في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مارك ريجيف مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة الاحتلال في قطاع غزة الفترة المقبلة.

 

خطة إسرائيل في غزة

وأكد “ريجيف” في تصريح لـ"رويترز": أن مستويات خطة إقامة منطقة عازلة في قطاع غزة تشمل تدمير حركة حماس،  ونزع السلاح من غزة وإنهاء التطرف-حسب زعمه.

 

دعم أمريكي لإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت إسرائيل بـ 100 قنبلة من طراز " BLU" الخارقة للتحصينات والتي يبلغ وزن الواحدة منها ألفي رطل.

 

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هجوم إسرائيلي على مخيم جباليا

وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنبلة في الهجوم على مخيم ومدينة جباليا شمال قطاع غزة مما أسفر عن سقوط 100 شهيد فلسطيني جراء الهجوم.

 

وفي وقت سابق فجر مسئول عسكري أمريكي، مفاجأة من العيار الثقيل تكشف مدى انتهاك حكومة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي، حيث ارتكبت مجزرة في مخيم جباليا، قائلا: إن إسرائيل ألقت قنبلتين، تزن كل واحدة منهما أكثر من 900 كيلوجرام، في غارة جوية على مخيم جباليا بقطاع غزة يوم 31 أكتوبر الماضي.

 

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسئول الأمريكي قوله: إن 90% من القنابل التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي لقصف غزة، موجهة بالأقمار الاصطناعية، وبعضها يزن حوالي طنا.

 

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مخيم جباليا 31 أكتوبر الماضي، أسفرت عن سقوط 400 فلسطيني بين شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة في غزة.


وقالت الوزارة حينها: إن جيش الاحتلال اقترف "مجزرة مروعة" جديدة بعد أن قصف حيا سكنيا محاذيا للمستشفى الإندونيسي في جباليا شمالي غزة.

 

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وادعى جيش الاحتلال أن الضربة التي وجهها في جباليا كانت تستهدف "قياديا كبيرا" في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هو المسؤول عن المعارك في شمال غزة منذ بدء الحرب، وفق تعبير المتحدث باسم الجيش.

 

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