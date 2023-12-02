السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

بعد غرق سفينة البحارة المصريين باليونان، ما هي حقوق العمالة وشروط السلامة والأمان بالسفن

سفينة، فيتو
سفينة، فيتو

أثار غرق إحدى السفن والتي كان على متنها عدد من البحارة المصريين وذلك قبالة سواحل اليومية التساءل حول حقوق العمالة البحرية وحول شروط السلامة والأمان في السفن.

وتشمل شروط السلامة للسفن العديد من المراحل تشمل الفحص الدوري للسفن بما يساهم في حمايتها وحماية العاملين عليها وحماية البضائع المحمولة على السفينة.

وشدد مصدر بالنقل البحري أن القوانين البحرية الدولية تحمي السفن والملاحة بشكل كامل ومن الصعب أن تتحرك أي سفينة أو تدخل وتخرج من أي ميناء وهى لاتستفى شروط السلامة البحرية، ويحق لأي ميناء دخول أو خروج ان يوقع الكشف على السفينة في حالة وجود أي عيوب يحق له التحفظ عليها ومنعها من الإبحار.

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موضحًا أن شروط السلامة البحرية مشددة جدًّا وتضمن سلامة كامل للسفن والبحارة بما يحمى سوق التجارة البحرية 

 

نصت المادة (250) على أن يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه، ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر.

 

وعلى المسافر الحضور للسفر فى الميعاد والمكان المبينين فى تذكرة السفر، فإذا تخلف المسافر عن الحضور للسفر أو تأخر عن الميعاد المحدد بقى ملزما بدفع الأجرة.

 

وفي حالة المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته، الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة أيام على الأقل فإذا تم الإخطار فلا يستحق الناقل إلا ربع الأجرة. وتسرى هذه الأحكام على أفراد عائلة المسافر وتابعيه الذين كان مقررا أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك.

 

وإذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص المسافر أثر فيما يرتبه العقد من التزامات، وإذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل، فسخ العقد دون تعويض وإذا ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة، ويفترض أن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك.

 

 

وإذا توقف السفر لمدة تتجاوز ثلاثة أيام، جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض المناسب عند الاقتضاء، ويعفى الناقل من الالتزام بالتعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه. ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه فى ميعاد معقول وعلى سفينة من ذات المستوى.

 

وللمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلا جوهريا فى مواعيد السفر أو فى خط سير السفينة أو فى موانى الرسو المتوسطة المعلن عنها، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادى هذا التعديل.

 

 

مسئولية الناقل عن سلامة الراكب

ويسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات بدنية إذا وقع الحادث الذى نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل.

 

ويعد الحادث واقعا خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة فى ميناء القيام أو نزوله منها فى ميناء الوصول أو فى ميناء متوسط أو أثناء المدة التى يكون فيها المسافر فى حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو بعد نزوله منها.

 

ويعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا أثبت أن وفاة الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه.

 

ولا يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة وفاة المسافر أو إصابته على مائة وخمسين ألف جنيه، ويجوز الاتفاق على حد للتعويض يزيد على هذا المقدار.

 

ويشمل التعويض المقرر فى الفقرة (١) من هذه المادة مجموع طلبات التعويض التى تقدم من المسافر أو من ورثته أو ممن يعولهم، وذلك عن كل حادث على حدة.

 

لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث.

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السلامة البحرية البحارة المصريين الحادث النقل البحرى التجارة البحرية

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