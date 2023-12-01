بدء العمل بكوبري مشاه بلقطر الشرقية استجابة لمطالب أهالي البحيرة (صور)
أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة تفعيل التواصل مع المواطنين والالتقاء بهم، للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم من الخدمات والمرافق العامة التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لها.
مشيرة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ كوبرى مشاة بقرية بلقطر الشرقية بابوحمص وذلك استجابة لطلبات المواطنين ولتيسير تنقلاتهم خصوصا أطفال المدارس الذين يتحملون مشقة كبيرة أثناء ذاهبهم إلى مدارسهم حيث سيؤدى كوبرى المشاة إلى راحتهم وتوفير الوقت.
يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.
وفي إطار منفصل، قامت نائب المحافظ بعقد لقاءات مع عدد 60 مواطنا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات بمركز ومدينة كفر الدوار خلال الأيام الماضية، والتى تمثلت فى تقديم مساعدات عينية وكراسي متحركة وأجهزة تعويضية ومواد غذائية وفرص عمل، فضلًا عن توفير جهاز لعدد 5 عرائس (أجهزة كهربائية ومفروشات ) وتوصيل وصلات مياه الشرب لعدد 11 حالة بقرى الحاجر ضمن القرى الأكثراحتياجاَ.
حيث قام كل مواطن بعرض مشكلته واحتياجاته ووجهت نائب محافظ البحيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب.
وشددت الدكتورة نهال بلبع على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
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