الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

فعالية مشتركة بين صحة الدقهلية وجامعة المنصورة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات لصحة الدقهلية وجامعة المنصورة، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية عن فعالية مشتركة بين صحة الدقهلية وجامعة المنصورة  للتوعية باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة


ونظمت مديرية الصحة تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وبالتعاون مع جامعة المنصورة فعالية مشتركة  للتوعية باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك بالمراكز الطبية الثلاثة بالجامعة

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شارك بالفعالية من جانب مديرية الصحة الدكتورة ايمان سلامة مدير إدارة الأمومة والطفولة والدكتورة فاطمة عبد الرحمن مدير إدارة الثقافة الصحية ومن الجامعة الدكتورة  هيام  فتحي أستاذ الصحة النفسية بكلية الطب والدكتورة سحر الدكروري أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية  وبحضور الدكتورة غادة القنيشي وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع  علاوة على الدكتورة  نسرين عمر عضو مجلس النواب والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز  

 


واستعرضت  الفعالية  الخدمات المقدمة من كلا الجهتين وطرق الإحالة  إلى جانب أرقام التواصل والخطوط الساخنة لخدمة السيدات الناجيات من العنف.

أعلنت صحة الدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 346 منشأة، وذلك بناء على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
 

وقامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 346 منشأة تبين أن 52 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

 

وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير  189 محضرًا وسحب 56 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1395 كيلو من أغذية متنوعة و208 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

 

 

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هذا وقام بالتدريب أعضاء فريق الأمان الحيوي بالإدارة الدكتور خالد شهبة والدكتورة رشا هزع فضلًا عن الدكتورة  سمر الشاذلي والدكتورة مها العشري.

 

 

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