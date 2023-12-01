حماس تعلن استشهاد 3 صحفيين في غارات إسرائيلية على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس عن مقتل ثلاثة صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة الجمعة بعد انتهاء الهدنة.

وقال المكتب "في هذا اليوم وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية قتل جيش الاحتلال 110 شهيدا، من بينهم 3 صحفيين ليضافوا إلى 15 ألف قتيل" كانت الحركة أعلنت مقتلهم منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية نعت في وقت سابق المصور الفلسطيني المتعاون معها منتصر الصواف، مؤكدة أنه قتل في قصف إسرائيلي أعقب انتهاء الهدنة.

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