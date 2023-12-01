الجمعة 01 ديسمبر 2023
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معبر رفح يستقبل 73 مصابا فلسطينيا من بينهم أطفال مصابون بالسرطان

معبر رفح البري،فيتو
معبر رفح البري،فيتو

استقبل معبر رفح البري، اليوم الجمعة، 73 مصابا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية ونقل 67 طفلا مصابا بالسرطان تمهيدا لنقلهم إلى دولة الإمارات.


 

وأعلنت مصادر أن معبر رفح البري استقبل اليوم 104 فلسطينيين من بينهم 67 طفلا مصابا بالسرطان يرافقهم 37 مرافقا تمهيدا لنقلهم إلى دولة الإمارات للعلاج في المستشفيات بها.


 

المستشفيات المصرية تستقبل المصابين


 

ويخضع حوالى 39 مصابا فلسطينيا للعلاج فى مستشفى العريش العام بشمال سيناء من خلال فرق أطباء فى تخصصات مختلفة، من أطباء البروتوكول الطبى الموقع بين جامعات  " المنصورة والزقازيق والأزهر والقاهرة" والمستشفيات التعليمية والمعهد القومى للقلب.

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وبحسب  مصدر طبى فان المستشفى استقبل حوالى 149 مصابا فلسطينيا، متواجد منهم 39 مصابا منهم 16 فى القسم الداخلى و10 فى العناية للكبار و3 فى العناية للأطفال و10 فى الحضانات، مضيفا إن 110 مصابين تم خروجهم منهم 4 بحالة تحسن و100 تحويل لمستشفيات أخري و6 وفيات، كما أشار المصدر إلى إجراء حوالى 123 عملية جراحية للمصابين الفلسطينيين فى مستشفى العريش العام.


 

ووفى ذات السياق يخضع حوالى 19 مصابا فلسطينيا للعلاج فى السفينة الفرنسية " ديكسمودى " التى ترسو فى ميناء العريش البحري، حيث يقوم فريق طبى متخصص بانتقاء المصابين الذين تتوفر امكانيات علاجهم فى السفينة، والتى تضم 40 سريرا طبيا وغرفتى عمليات و15 سرير حجز و5 غرف عناية اطفال.


 

جدير بالذكر ان محافظة شمال سيناء جهزت 3 مستشفيات لاستقبال المصابين الفلسطينيين فى العريش وبئر العبد والشيخ زويد وتحتوى المستشفيات على طاقة استيعابية تصل الى 300 سرير طبى

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