أعلنت مصادر بمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء،عن وفاة شاب من مصابي غزة أثناء تلقيه العلاج بعد وصوله للمستشفى خلال الشهر الماضي، ويجري إنهاء الإجراءات اللازمة لنقلهم إلى قطاع غزة.



وفاة شاب فلسطيني مصاب أثناء تلقيه العلاج في مستشفى العريش

وأعلنت المصادر أن الشاب يدعي مهند خليل 17 سنة وصل إلي مستشفى العريش من خلال معبر رفح يوم يوم 14 نوفمبر الماضي، كان أصيب بشلل دماغي وكسور متفرقة بالجسد وكسر بالفك السفلي، وتوفى نتيجة توقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية.

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وفاة طفل وشخص من غزة متأثرين بجراحهما في مستشفى العريش



كانت المصادر الطبية أكدت أن طفلا وشابا توفيا أمس حيث إن الطفل أنس مؤمن محمد يبلغ 3 شهور من الأطفال المصابين فارق الحياة وتوفي أيضا أحمد فياض مريض سرطان فلسطيني يبلغ من العمر 37 عاما، وتم إنهاء إجراءات شهادة الوفاة وتصريح الدفن.





وأضافت المصادرأنه بذلك يصبح إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين الذين توفوا داخل مستشفى العريش 7 شهداء.

ويخضع حوالى 39 مصابا فلسطينيا للعلاج فى مستشفى العريش العام بشمال سيناء من خلال فرق اطباء فى تخصصات مختلفة، من اطباء البروتوكول الطبى الموقع بين جامعات " المنصورة والزقازيق والازهر والقاهرة " والمستشفيات التعليمية والمعهد القومى للقلب.

وبحسب مصدر طبى بمستشفي العريش فإن المستشفى استقبل حوالى 149 مصابا فلسطينيا، متواجد منهم 39 مصابا منهم 16 فى القسم الداخلى و10 فى العناية للكبار و3 فى العناية للاطفال و10 فى الحضانات، مضيفا ان 110 مصابا تم خروجهم منهم 4 بحالة تحسن و100 تحويل لمستشفيات اخري و6 وفيات، كما اشار المصدر الى اجراء حوالى 123 عملية جراحية للمصابين الفلسطينيين فى مستشفى العريش العام.

وفي ذات السياق يخضع حوالى 19 مصابا فلسطينيا للعلاج فى السفينة الفرنسية " ديكسمودى " التى ترسو فى ميناء العريش البحري، حيث يقوم فريق طبى متخصص بانتقاء المصابين الذين تتوفر امكانيات علاجهم فى السفينة، والتى تضم 40 سريرا طبيا وغرفتى عمليات و15 سرير حجز و5 غرف عناية اطفال.

جدير بالذكر ان محافظة شمال سيناء جهزت 3 مستشفيات لاستقبال المصابين الفلسطينيين فى العريش وبئر العبد والشيخ زويد وتحتوى المستشفيات على طاقة استيعابية تصل الى 300 سرير طبى