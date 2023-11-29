موعد مباراة فيوتشر القادمة بعد الهزيمة من الزمالك

يستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهته القادمة أمام الهلال الليبي بالبطولة الكونفدرالية بعد هزيمته من الزمالك بثنائية نظيفة.

موعد مباراة فيوتشر والهلال الليبي

ويحل فريق مودرن فيوتشر، ضيفًا على الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب شهداء بنينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مغربي لمباراة فيوتشر والهلال الليبي بالكونفدرالية

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيى نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

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ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز في أولى مواجهاته بدور المجموعات امام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف.





فيوتشر يفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي

خطف فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا من أنياب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 76 من المباراة.

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة 3 نقاط

فيوتشر 3 نقاط

سوبر سبورت 0

الهلال الليبي 0

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ورفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة.

أحداث مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

في الدقيقة الأولى كاد يحرز مودرن فيوتشر الهدف الأول لكن أنقذ القائم الهدف قبل أن يحتسبها الحكم تسللا.

وظلت الكرة حائرة بين الفريقين مع محاولات بسيطة من جانب لاعبي مودرن فيوتشر في الربع ساعة الأولى، وألغى الحكم هدفا لمودرن فيوتشر بداعي التسلل.

وبدأ لاعبو الزمالك في التحرر شيئا فشيئا مع مرور الوقت محاولين الوصول لمرمى محمود جنش، الذي زاد عن مرماه في تسديدة زيزو.

وأحرز زيزو هدف التقدم في الدقيقة 39 ليتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، وأضاف نداي الهدف الثاني في الدقيقة 48.

بدأ مودرن فيوتشر بضغط متواصل مع بداية الشوط الثاني محاولا تقليص الفارق، ولجأ نادي الزمالك للدفاع في النصف ساعة الأخيرة لمنع فيوتشر من تسجيل هدف تقليص الفارق.

وظل كما هو ثبات دفاعي من الزمالك وتراجع في المستوى الهجومي من فيوتشر، وألغى حكم المباراة هدف أحرزه سيف الجزيري بداعي التسلل.