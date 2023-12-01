رئيس الاستعلامات المصرية يكشف حقيقة وصول القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لمعبر رفح

العملية البرية في غزة، أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: إن مصر تسعى لمد الهدنة لفترات أخرى بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة.

تهدئة الأوضاع في قطاع غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة “القاهرة الإخبارية” أن مصر تتواصل بالتعاون مع شركائها لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.



القصف الإسرائيلي

وأكد أنه لا صحة لما تم تداوله بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وأضاف: يجب على الجميع في الظروف الدقيقة الحالية الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد.

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كسر الهدنة في غزة

وتابع: مصر تأسف كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة وتبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت.

مدة الهدنة في غزة

وأكد أن مصر تسعى لمد الهدنة لفترات أخرى بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة والتي وصلت لحد الكارثة.

تواصل القصف الإسرائيلي علي غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن قصف أكثر من 200 هدف وصفه بـالإرهابي في غزة، منذ نهاية الهدنة في الحرب مع حركة حماس.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "في أعقاب انتهاك حماس لوقف العمليات وللتهدئة، استؤنف القتال في قطاع غزة، منذ الساعة السابعة صباحًا، قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 هدف إرهابي".

وأضاف: "قامت القوات البرية والجوية والبحرية خلال الساعات القليلة الماضية بقصف أهداف إرهابية في شمال قطاع غزة وجنوبه، بما في ذلك في خان يونس ورفح".

وتابع الجيش أنه "قصف المناطق المفخخة بالمتفجرات، وفتحات الأنفاق الإرهابية، ومواقع إطلاق الصواريخ، ومراكز قيادة العمليات التي خصصتها حماس لاستخدامها في القتال المتجدد".

وأكد مراسل وكالة فرانس برس أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات عنيفة في محيط المستشفى الأوروبي ومحيط مستشفى ناصر في خانيونس" جنوب القطاع.

من جهتها، أكدت حركة الجهاد الفلسطينية أن "المقاومة تجاوبت مع الجهود المبذولة بالأيام الماضية وأثبتت التزامها، لكن العدو لم يتوقف عن انتهاك الهدنة"، محملة إسرائيل المسؤولية.

وشددت على أنه "لن نتراجع ولن نستسلم وسنقاتل مهما بلغت التضحيات".

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت "دبابة إسرائيلية بعبوة شمال مدينة غزة".

وحملت الحركة إسرائيل مسؤولية استئناف الأعمال العسكرية، مؤكدة أنها لم تستجب لعروض للإفراج عن المزيد من الرهائن خلال الليل.

وأعلنت حماس، في بيان: "عرضنا تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضنا تسليم جثامين القتلى من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي"، مؤكدة رفض إسرائيل هذه العروض "لأنّ لديها قرارًا مسبقًا باستئناف العدوان الإجرامي".