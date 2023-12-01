الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يطالب سكان جباليا والزيتون بالتوجه جنوب وادي غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سكان جباليا والزيتون بالتوجه لجنوبي وادي غزة.

 

تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة وفشل تمديد الهدنة 

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في البيان الصادر عنه اليوم الجمعة:"معنيون باستمرار مسار التفاوض لاستعادة الأسرى"، وذلك بعد تجدد العدوان على غزة بعد فشل تمديد الهدنة في القطاع 

 

وتابع جيش الاحتلال:"نتوقع تجدد العمليات البرية بـغزة خلال الأيام المقبلة".

وزير الخارجية الأمريكي يطالب إسرائيل باتخاذ تدابير لحماية المدنيين في غزة

محلل سياسي عن استئناف الحرب: إسرائيل تسعى لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه

إهانة غير مسبوقة لإسرائيل من المقاومة الفلسطينية 

وقال منتصر عمران، المحلل السياسي والباحث في شئون حقوق الإنسان، إن استئناف إسرائيل الحرب على غزة كان أمرا معروفا جيدا من الأهداف المعلنة للاحتلال الإسرائيلي بعد أحداث ٧ أكتوبر الماضي.

 

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وأوضح عمران أن المقاومة الفلسطينية وجهت ضربة قوية أهانت الدولة الإسرائيلية وحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر من قبل مقاومة لا تملك قوات ولا عتاد دولة صغيرة لم يكن سهلا تجاوزه.

 

وأضاف: إسرائيل جعلت من الضربة الحمساوية حجة لتحقيق أهدافها بإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه والقضاء على مقاومته، ووجدت مساندة كبيرة من أمريكا وأوروبا التي تسابق رؤسائؤها إلى زيارة إسرائيل وتقديم الدعم والمساندة

 

وأشار المحلل السياسي إلى أن نتنياهو سيستغل الأحداث في الإفلات من مقصة المحاكمة وإعدامه سياسيا بالدعوة إلى الحرب واستمرارها بل والإصرار على تحقيق أهدافها، وهي إخلاء شمال غزة ووسطها من أهلها وترحيلهم إلى الجنوب حتى تكون شمال غزة منطقة آمنة لإسرائيل مع احتمال بناء مستوطنات مستقبلا.

 

وأكد أنه يسعى للقضاء على حركة حماس واغتيال قادتها والتخلص من عناصرها بإخراجهم من غزة على غرار ما حدث للمقاومة الفلسطينية عندما كانت في لبنان عام ١٩٨٢ والتي أجبرت على مغادرتها إلى تونس، لكن الأمر مختلف الآن كليا، فالمقاومة الفلسطينية تعمل الآن من داخل أراضيها والشعب يتبنى المقاومة كفكرة متجذرة في وجدانه وتعبر عن شعور أهل البلد في مقاومة المحتل.

 

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