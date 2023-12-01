الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

معلومات عن المدمرة دايموند التي أرسلتها بريطانيا إلى خليج عدن لحماية سفن إسرائيل

المدمرة البريطانية
المدمرة البريطانية دايموند، فيتو

بعدما أعلنت الحكومة البريطانية، في بيان صادر عنها، أنها أرسلت المدمرة البحرية " إتش إم إس دايموند" إلى خليج عدن، بزعم التصدي لهجمات الحوثيين على الملاحة الدولية هناك على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 وخلال التقرير التالي نسلط الضوء على قدرات المدمرة البحرية دايموند والمهمات البحرية التي نفذتها في السابق

 

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القدرات التي تتمتع بها المدمرة البريطانية دايموند 

تحركت هذه المدمرة بهدف حماية مصالح و السفن الإسرائيلية التي يعترضها الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن 

تعتبر المدمرة البريطانية  "إتش إم إس دايموند" من الفئة "تايب 45"، وهي مخصصة للدفاع الجوي، وترافق التشكيلات البحرية لحمايتها من أي هجوم جوي أثناء وجودها في عرض البحار.

 

المدمرة البريطانية دايموند، فيتو 

وما يميز المدمرة دايموند هو أنها مزودة بنظام للدفاع الجوي من طراز " سي فايبر"، والذي بإمكانه تتبع ما يصل إلى 2000 هدف والتحكم في الوقت ذاته في عدة صواريخ "Asper" في الجو.

 

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ودخلت المدمرة البريطانية دايموند  الخدمة في 2011، والتي يصل وزنها إلى 9400 طن، بطول 152 متر وعرض 21 متر.


أبرز العمليات التي نفذتها المدمرة البريطانية دايموند 

وتتميز المدمرة دايموند بمحرك توربيني غاز عدد 2 وأخر ديزل ورابع بالكهرباء، وتصل سرعتها 56 كيلو مترا في الساعة والمدى: 13 ألف كيلومتر.


تحتوي على رادار متعدد المهام وآخر للمراقبة الجوية وثالث للملاحة. وأنظمة حرب إلكترونية.

المدمرة البريطانية دايموند، فيتو 

أما فيما يتعلق بقدرات التسليح التي تتميز بها المدمرة دايموند،  فهي مزودة ب48  خلية صواريخ أفعى البحر من طراز" Sea Viper" للدفاع الجوي. وصواريخ Aster 15 المدى من 1.7 كيلو متر إلى 30 كيلو متر. وصواريخ Aster 30 المدى من 3 كم إلى 120 كيلو متر.


8وأيضا تحتوي المدمرة البحرية دايموند على 8  فوهات صواريخ هاربون مضادة للسفن.ومدفع بحري عيار 113 ملم بمدى 27 كيلومترًا ومدفعان عيار 30 ملم. و8  مدافع رشاشة متوسطة. و4  قاذفات طوربيد وطائرتين حوامة تحمل صواريخ مضادة للسفن عدد 4.


ومن أبرز العمليات العسكرية السابقة التي شاركت فيها ا المدمرة البريطانية شاركت في عدة أعمال سابقة في البحر المتوسط كان من أبرزها:


في سبتمبر 2016 توجهت إلى البحر الأبيض المتوسط للمشاركة في العملية "صوفيا" للمساعدة على التصدي لتهريب الأسلحة إلى ليبيا ولمواجهة مهربي البشر وفق قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.


مساندة العمليات البحرية لحاملات الطائرات الأمريكية  ضد داعش.


في يناير 2017 نفذت رحلة إلى شواطئ أوكرانيا على البحر الأسود كأول عملية بريطانية في تلك المنطقة منذ انتهاء "الحرب الباردة" وذلك بهدف تعزيز الوجود العسكري البريطاني قرب حدود روسيا.


شاركت في دعم إسرائيل على شواطئ غزة في إطار الدعم البريطاني لتل أبيب خشية توسع المعارك وتحولها لحرب إقليمية.

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