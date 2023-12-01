سفير مصر بغانا: عودة الحركة الانتخابية في أكرا بكثافة بعد حل مشكلة انقطاع الإنترنت

انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وجه السفير أيمن الدسوقي، سفير مصر في غانا، الشكر والتقدير للهيئة العليا للانتخابات على سرعتها الكبيرة في حل أزمة الإنترنت التي كانت تعيق العملية الانتخابية أمام الجالية المصرية في الساعات الأولى من التصويت.

وأكد السفير المصري أيمن الدسوقي، خلال مداخلة له عبر زووم، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن غانا تشهد إقبالًا كثيفًا من أبناء الجالية المصرية في العاصمة أكرا، مع أول أيام.

وفي سياق آخر، توافد أبناء الجالية المصرية المقيمين في باريس، منذ التاسعة من صباح الجمعة، أمام مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مرددين الأغاني الوطنية المعبرة عن حب الوطن، ومرددين شعارات دعم للمرشح عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبها قالت جيهان جاويد عضو الجالية المصرية في فرنسا إن السفارة المصرية في باريس فتحت أبوابها في الساعة التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين، وبرغم برودة الطقس أبناء الجالية المصرية في فرنسا كانوا حريصين على الحضور والإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للإدلاء بالأصوات.

وأضافت خلال مداخلة على قناة سى بى سى: إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ولا يوجد أي عوائق أمام أي ناخب وأعداد الناخبين الآن أكثر من أعداد فترة الصباح وننتظر أعدادا أكبر لأن اليوم هو يوم عمل في فرنسا.

وتابعت: هناك وعي وحس وطنى لدى المصريين في الخارج والوضع في المنطقة العربية الآن هو جد خطير ويستدعى من كل مواطن شريف الالتفاف والمشاركة في الاستحقاق الدستورى



وانطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

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وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام؛ 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية 2024

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.



وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق.

ويتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.