الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

توافد أبناء الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 (صور)

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة في الخارج، فيتو

انتخابات الرئاسة المصرية 2024، شهدت العديد من السفارات  والقنصليات المصرية في الخارج توافدا كبيرا من أبناء الجاليات المصرية للمشاركة في الانتخابات التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام.

مشاركة أبناء الجالية الروسية في انتخابات الرئاسة 2024

وتوافد أبناء الجالية المصرية  في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة إلى مقر سفارة مصر  ، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، في أول أيام التصويت للمصريين في الخارج.

انتخابات الرئاسة في الخارج، فيتو 

واصطحب أبناء الجالية المصرية أبناءهم وذويهم خلال المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وذلك حرصا منهم على المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي.

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وانطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

انتخابات الرئاسة في الخارج، فيتو 

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة  3 أيام (1 و2 و3  ديسمبر 2023.

انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية 2024

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج  على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

انتخابات الرئاسة في الخارج، فيتو 

وتباشرغرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات  أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك  متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة  إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

انتخابات الرئاسة في الخارج، فيتو 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق. 

ويتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع. 

انتخابات الرئاسة في الخارج، فيتو 

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم  استخراج جواز سفر متضمنا الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب  التصويت. 

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