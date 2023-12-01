رجال الدين يشاركون في انتخابات الرئاسة المصرية بالكويت (فيديو)

انتخابات المصريين في الخارج، ظهر رجال الدين بقوة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الكويت، ففي الوقت الذي توافد فيه أبناء الجالية المصرية بكثافة في الكويت، فقد ظهر التواجد القوي لرجال الدين في الكويت للمشاركة في انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج.

رجال الدين حاضرين بقوة في انتخابات الرئاسة بالكويت

وعن انتخابات المصريين بالخارج، عبر رجال الدين المسيحي عن فرحتهم قائلين: "لقد آتينا بقلوبنا لنشارك مصر في الانتخابات الرئاسية، ونعبر عن حبنا لمصر"، وقالوا: "جئنا لنشكر كل المصريين الذين جاءوا للتعبير عن حبهم لمصر".

وكان أحد القساوسة طلب من رئيس مصر القادم أن يكمل المسيرة قائلا: "يكمل المسيرة ونحن وراءه، ومن لم يحالفهم الحظ من المرشحين المنافسين بالتأكيد سيشاركون في إنماء مصر".

مشاركة رجال الدين في انتخابات المصريين بالكويت، فيتو

وكان رجال الدين المسيحي قد حثوا المصريين في الكويت على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث قال أحد القساوسة وهو يعظ الجالية المصرية في الكويت "جاهزين للانتخابات النهاردة وبكرة وبعده، فالانتخابات من الموضوعات المهمة التي تشغلنا هذه الأيام، وهي من الأولويات، حتى في حالة التعب المهم التصويت، إذا لم يتم التصويت اليوم وغدًا إذهب يوم الأحد، ليس لدينا أهم من مصر".

الكويت تخصص أرض المعارض لتصويت المصريين بالخارج

كما شكر دولة الكويت لتخصيصها مكان أكبر للتصويت في مشرف أرض المعارض صالة 4، مؤكدًا أن المكان الذي خصصته الكويت لإدلاء المصريين للخارج فيه متسع لكل المصريين في الكويت، ووجه الرسالة لكل المصريين في الكويت من المصريين المسلمين والمسيحيين، تحت شعار "يوم للمصريين".

كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الحضور الكثيف للجالية المصرية في الكويت للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات الرئاسة 2024.

حضور كثيف لأبناء الجالية المصرية في الكويت

وظهر الحضور الكثيف للجالية المصرية بالكويت والأجواء الاحتفالية بالانتخابات الرئاسية على المكان المخصص لإدلاء المصريين بأصواتهم في أرض المعارض، وكان المصريون بالكويت يرفعون الأعلام المصرية احتفاءًا بالانتخابات، ويلوحون بها على أنغام الأغاني الوطنية، حيث اصطف أبناء الجالية المصرية في الكويت في طوابير للإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بالخارج انطلقت في الساعات الأولى من صباح، اليوم الجمعة، حيث يدلي المصريين بالخارج بأصواتهم في السفارات والأماكن المخصصة لذلك.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023).

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشرغرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

Advertisements

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع انتخابات الرئاسة بالخارج

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية..

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق

ويتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومي أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومي ومازال سارى يحق للناخب التصويت.