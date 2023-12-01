الدوري المصري، أبو جبل وبامبو يقودان تشكيل البنك الأهلي في مواجهة سيراميكا

الدوري المصري، أعلن طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

تشكيل البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد أبوجبل

في خط الدفاع: محمود الجزار، أيمن أشرف، إسحاق يعقوبو، محمد بسيوني

في خط الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، أحمد النادرى،أحمد مدبولى، إبراهيم حسن

في خط الهجوم: كريم بامبو

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي

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وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم -صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم: أحمد ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري -إسلام المزين- خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -صامويل امادي- احمد القرموطي - محمود نبيل - مروان عثمان - چون ايبوكا.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

وتنطلق صافرة مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبلة باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تنقل مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أعلنت حكام مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

حكام مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا

محمد سلامة "ميدو" حكما للساحة ويعاونه كلا من إبراهيم السوداني مساعد أول وأحمد عادل عبدالمنعم مساعد ثاني ومصطفي عثمان حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو واحمد ناجي حكم فيديو مساعد .

وعاد قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.