البنك الأهلي يسعى لمواصلة صحوته بمواجهة سيراميكا بالدوري

الدوري المصري، يلتقي فريقا البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

يدخل فريقا البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفي وسيراميكا بقيادة أيمن الرمادى مواجهة اليوم من أجل خطف نقاط المباراة الثلاث لتحسين وضعهما بجدول الدوري الممتاز.

ويسعى البنك الأهلي لتحقيق فوزه الثاني ومواصلة صحوته تحت قيادة مدربه طارق مصطفى والذي قاده لتحقيق فوزه الأول بالدوري

ترتيب سيراميكا بالدوري

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

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ترتيب البنك الأهلي بالدوري

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط جمعهم من فوز وحيد وخسارة في 5 مباريات ولم يتعادل في اي مباراة وسجل لاعبيه 7 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف.

إصابة أحمد قندوسي





وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال ودية الفريق أمام الجونة، التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

كما كشفت التقارير الطبية عن تعرض حسين حسني لاعب سيراميكا كليوباترا، لخلع في الكتف، وجار تحديد فترة علاج وتأهيل كلا اللاعبين، تمهيدًا لعودتهما للتدريبات الجماعية.

وحرص أيمن الرمادى المدير الفني لسيراميكا علي مشاهدة مباراة البنك الأهلى أمام المصرى، والتي فاز فيها برباعية نظيفة لدراسة طريقة اللعب الخاصة بطارق مصطفى ونقاط القوة والضعف وكيفية إغلاق مفاتيح القوة والتي ظهرت أمام المصرى.

ويسعى أيمن الرمادى لتجهيز فريق سيراميكا خلال الفترة الحالية من أجل مواصلة العروض الرائعة التى يقدمها الفريق منذ بداية الموسم والسعى للتقدم فى الترتيب.

إصابة رجب نبيل

ويفقد فريق سيراميكا للاعبه رجب نبيل مدافع الفريق أمام البنك الأهلى بسبب الإيقاف بعد الطرد أمام الأهلى، ويجهز سعد سمير للدفع به لتعويض غياب رجب نبيل.

ترتيب سيراميكا بالدوري المصري

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما لعب 6 لقاءات، فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

سيراميكا كليوباترا

وبدأ سيراميكا مبارياته فى الدورى المصري بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين ثم الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف.