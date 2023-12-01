وزير الخارجية الأسبق يكشف لـ "فيتو" سر رفض إسرائيل لوقف إطلاق النار بشكل دائم

العدوان الإسرائيلي على غزة، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق،: إنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك جهد دبلوماسي كبير ، خاصة من جانب القاهرة من أجل التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



إسرائيل بيتت نيتها من أجل استئناف العدوان على غزة

وأكد السفير محمد العرابي لفيتو، أن إسرائيل منذ البداية وهي بيتت نيتها لاستئناف العدوان على قطاع غزة، بسبب الضغوط الداخلية من قبل بعض عناصر حكومة اليمين المتطرف، الذين يرون التوقف عن الحرب هزيمة لهم.

العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن المجتمع الدولي في الوقت الراهن أصبح مستعد بشكل كبير لتشكيل ضغط قوي على إسرائيل من أجل التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة.

وشدد السفير محمد العرابي، على أن إسرائيل ترفض اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، لأنها تراه هزيمة ولاعتبارات داخلية، فهي لم تحقق أي هدف أعلنت عنه.

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ونوه السفير محمد العرابي إلى أن أهداف إسرائيل الوهمية صعبة التحقق على أرض الواقع، ولم تحقق منها شيئا حتى الآن والنظام السياسي في تل أبيب يصارع من أجل البقاء.وفي السياق ذاته قال اللواء

سمير فرج، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، أكد أن سبب عدم تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، هو الخلاف على نوعية الأسرى الذين تريد كل من حماس وإسرائيل الإفراج عنهم.



سر عدم تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

وأضاف اللواء سمير فرج أن إسرائيل تريد إطلاق سراح أسرى عسكريين وحماس ترفض ذلك إلا مقابل تبييض سجون الاحتلال من المعتقلين الفلسطينيين.

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وأكد الخبير العسكري لفيتو أن العدوان الإسرائيلي على غزة سيستمر ليوم أو يومين ثم سيرضخ كلا الطرفين إلى الهدنة من جديد، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد تحرير الأسرى وحماس تريد استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

وأوضح سمير فرج أن إسرائيل لجأت في العدوان الذي تشنه في الوقت الحالي إلى سلاح الجو والصواريخ وابعدت المشاة والعمليات البرية عن المشهد.



وتجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الجمعة بعد إنتهاء الهدنة الإنسانية التي كانت معلنة لمدة يوم واحد فقط، وعدم التوصل لاتفاق من أجل تمديد الهدنة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أفاد التليفزيون الفلسطيني، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة، لنحو 100



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