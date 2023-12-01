عودة جزئية لمستشفيى الشفاء والإندونيسى فى قطاع غزة، اعرف السبب

أكد مسؤولون صحيون بقطاع غزة، أهمية إعادة مستشفيي الإندونيسي شمال القطاع والشفاء وسط مدينة غزة للعمل مجددًا، لما لذلك من تأثير إيجابي على الوضع الصحي المتهالك بالقطاع، حيث خرجت معظم المؤسسات الصحية عن الخدمة بسبب الحرب الإسرائيلية.

اعادة العمل بمستشفيات غزة

وتعمل وزارة الصحة بغزة، على إعادة العمل بالمستشفيين الرئيسين في غزة وشمالها، وذلك بشكل تدريجي، حيث ستبدأ بالأقسام الأكثر أهمية مثل قسمي الكلى والطوارئ، بالرغم من الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي.

Advertisements

وأكد مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة بغزة، منير البرش، أن "الوزارة بغزة نجحت بجهود ذاتية في إعادة العمل بالإندونيسي والشفاء بشكل جزئي"، مبينًا أن قسمي الطوارئ والكلى بالإندونيسي باشرا العمل، في حين بدأ العمل بقسم الكلى بمجمع الشفاء.

وأوضح البرش، أنه بالرغم من ضعف الإمكانيات وعدم توفر المعدات الطبية؛ إلا أنه بدأ العمل في هذه الأقسام"، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ من أجل إعادة أقسام أخرى للعمل حسب توفر المعدات الطبية.

وأوضح أن "ذلك يأتي بالرغم من الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المستشفيات بغزة وشمالها بسبب الحرب الإسرائيلية"، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة للحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بغزة.

ووفق المتحدث ذاته فإن "الوضع الطبي في مناطق الشمال وغزة كارثي للغاية خاصة في ظل غياب الخدمات الصحية والتي بحدها الأدنى"، مؤكدًا أهمية إعادة الخدمة الطبية لتفادي انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة بالقطاع.

وأكد أن "إسرائيل في حربها على المستشفيات تعمل على منع عودة الخدمة الطبية لغزة والشمال، وذلك من أجل تهجير جميع السكان لوسط وجنوب القطاع"، محذرًا من خطورة ذلك على الوضع الصحي للقطاع.

وفي السياق، أكد المدير الطبي بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، إياد الجبري، أهمية إعادة الخدمة الطبية بمستشفيات غزة وشمالها"، مشددًا على أن ذلك سيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن مستشفيات وسط وجنوب القطاع.

وأوضح الجبري، في تصريحات صحفية، أن "إغلاق المستشفيات وإخراج الإندونيسي والشفاء عن الخدمة أثر بشكل سلبي على الوضع الصحي بكافة مناطق القطاع"، مشيرًا إلى أن الأوضاع الصحية كارثية للغاية بالقطاع.

وأضاف: "يمكننا حصر الأزمة الصحية بغزة في الوقت الحالي في حال قرر المجتمع الدولي ضخ المساعدات الطارئة، وتقديم كل ما يلزم من أجل استئناف العمل بالمستشفيات بالطاقة الكاملة، وتوفير ممر آمن خاص بها".

وأشار إلى أن "قطاع غزة سيكون أمام كارثة صحية غير مسبوقة في حال لم يكن هناك تدخل دولي لتدارك التداعيات الكارثية على قطاع الصحة بغزة بفعل الحرب الإسرائيلية"، مبينًا أن هناك مخاوف من انتشار الأمراض الخطيرة.

ووفق الجبري، فإن "إجلاء المصابين والمرضى من مستشفيات الشمال وغزة للوسط والجنوب كان له الأثر السلبي على القطاع الطبي، وساهم بشكل كبير في زيادة العبء الطبي على المستشفيات المتهالكة بالأساس حتى قبل الحرب".

وزاد: "المستشفيات تعمل فوق طاقتها الاستيعابية وتفتقر لكل مقومات الخدمة والنظافة العامة بسبب تحولها لمراكز إيواء، وهذا الأمر يجب أن يوضع له حد من خلال منع إسرائيل من استهداف المستشفيات والسماح لها بالعودة للعمل".