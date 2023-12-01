المذيعة إنجي حمادة تكشف تفاصيل جديدة بعد تجديد حبسها بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر محتوى غير أخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتستكمل جهات التحقيق بالنيابة العامة، إجراءاتها في اتهام المذيعة إنجي حمادة صاحبة الفيديو المخل مع التيك توكر كروان مشاكل بالتحريض علي الفسق والفجور.

وقالت إنجي حمادة أمام النيابة، إن لايفات التيك توك مصدر رزقها وأكل عيشها، وأن ما يقومون به في اللايفات تمثيل في تمثيل وكل ما تفعله من أجل زيادة المشاهدات، مشيرة إلي أنها لم تنشر الفيديو ولم تصوره قائلة: «أنا بعمل اللي بيقولوا عليه علشان نطلع تريند ونعمل مشاهدات وفلوس وتجيلنا أسد وهدايا».

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وأشارت المذيعة إنجي حمادة، إلى أنهما كانا شركاء في الفيديوهات لتحقيق نسب مشاهدات ثم تقسيم الأرباح بينهما.

وأضافت إنجي حمادة، أنها لم تتزوج كروان مشاكل، وقد استعانت به للظهور معها وهي عارية بقصد زيادة التفاعل على الفيديو لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اعترافات إنجي حمادة

واعترفت المتهمة بإنتاج وبث مقاطع فيديو لزيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، بالإضافة إلى شراء أوقات على قنوات فضائية لزيادة الشهرة لها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة لها.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام فتاة "لها معلومات جنائية" –والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا "تبديد– آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي (بيجو لايف – تيك توك) والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (هاتفى محمول "محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة"- كاميرا إستاند تصوير بفلاش).

وبمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامي بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

سماح مصطفى أو الشهيرة بـ"إنجي حمادة"

وشهدت الساعات الماضية تصدر اسم سماح مصطفى أو الشهيرة بـ"إنجي حمادة" مؤشرات بحث جوجل وتريندات السوشيال ميديا عربيا، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها، بعد انتشار فيديوهات مخلة ومنافية للآداب العامة لها عبر المنصات الرقمية وبالتحديد موقع "تيك توك" رفقة شاب يدعى “كروان مشاكل”.

معلومات عن إنجي حمادة

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تُلقي قوات الأمن القبض على إنجي حمادة، حيث تم ضبطها عام 2016 فى وضع مخل رفقة رجل أعمال بمدينتي، وأيضا سبق ضبطها فى قضايا آداب حين قامت بغناء فيديو كليب منحرف يحمل اسم “أنا زهقانة”، وتصوير بعض الإعلانات التجارية والمشاهد التمثيلية غير الأخلاقية.

فكانت بدايتها كمطربة ثم انتقلت لممارسة العمل الإعلامي، ومن بعده إلى عرض محتواها السيئ عبر تيك توك..

ولاقت قناتها على تيك توك مردودا كبيرا وأخذ يتابعها الكثيرون ويبلغ نسبتهم 113 ألفا وتلقت أكثر من 249 ألف إعجاب على فيديوهاتها التي تتنوع بين الغناء والرقص واستعراضات.