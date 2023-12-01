الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

المذيعة إنجي حمادة تكشف تفاصيل جديدة بعد تجديد حبسها بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي

انجي حمادة، فيتو
انجي حمادة، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر محتوى غير أخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وتستكمل جهات التحقيق بالنيابة العامة، إجراءاتها في اتهام المذيعة إنجي حمادة صاحبة الفيديو المخل مع التيك توكر كروان مشاكل بالتحريض علي الفسق والفجور.

 

وقالت إنجي حمادة أمام النيابة، إن لايفات التيك توك مصدر رزقها وأكل عيشها، وأن ما يقومون به في اللايفات تمثيل في تمثيل وكل ما تفعله من أجل زيادة المشاهدات، مشيرة إلي أنها لم تنشر الفيديو ولم تصوره قائلة: «أنا بعمل اللي بيقولوا عليه علشان نطلع تريند ونعمل مشاهدات وفلوس وتجيلنا أسد وهدايا».

 

Advertisements

 

وأشارت المذيعة إنجي حمادة، إلى أنهما كانا شركاء في الفيديوهات لتحقيق نسب مشاهدات ثم تقسيم الأرباح بينهما.

 

وأضافت إنجي حمادة، أنها لم تتزوج كروان مشاكل، وقد استعانت به للظهور معها وهي عارية بقصد زيادة التفاعل على الفيديو لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

اعترافات إنجي حمادة 

واعترفت المتهمة بإنتاج وبث مقاطع فيديو لزيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، بالإضافة إلى شراء أوقات على قنوات فضائية لزيادة الشهرة لها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة لها.

 

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام فتاة "لها معلومات جنائية" –والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا "تبديد– آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي (بيجو لايف – تيك توك) والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (هاتفى محمول "محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة"- كاميرا إستاند تصوير بفلاش).

 

وبمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامي بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

سماح مصطفى أو الشهيرة بـ"إنجي حمادة"

وشهدت الساعات الماضية  تصدر اسم سماح مصطفى أو الشهيرة بـ"إنجي حمادة" مؤشرات بحث جوجل وتريندات السوشيال ميديا عربيا، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها، بعد انتشار فيديوهات مخلة ومنافية للآداب العامة لها عبر المنصات الرقمية وبالتحديد موقع "تيك توك" رفقة شاب يدعى “كروان مشاكل”.

 

معلومات عن إنجي حمادة

 ولم تكن تلك المرة الأولى التي تُلقي قوات الأمن القبض على إنجي حمادة، حيث تم ضبطها عام 2016 فى وضع مخل رفقة رجل أعمال بمدينتي، وأيضا سبق ضبطها فى قضايا آداب حين قامت بغناء فيديو كليب منحرف يحمل اسم “أنا زهقانة”، وتصوير بعض الإعلانات التجارية والمشاهد التمثيلية غير الأخلاقية.

 

فكانت بدايتها كمطربة ثم انتقلت لممارسة العمل الإعلامي، ومن بعده إلى عرض محتواها السيئ عبر تيك توك..

 

 

 

 ولاقت قناتها على تيك توك مردودا كبيرا وأخذ يتابعها الكثيرون ويبلغ نسبتهم 113 ألفا وتلقت أكثر من 249 ألف إعجاب على فيديوهاتها التي تتنوع بين الغناء والرقص واستعراضات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة انجي حمادة كروان مشاكل التيك توك لايفات التيك توك

مواد متعلقة

تفاصيل ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 220 فرش حشيش بالإسماعيلية

القبض على سيدة انتحلت صفة موظفة خدمة عملاء بأكتوبر

تأجيل محاكمة هشام متولي في اتهامه بالإساءة للمرأة المصرية لـ7 ديسمبر

حبس 5 عناصر إجرامية لتجارة الحشيش والهيروين بالشرقية

صاحب بلاغ إنجي حمادة: النيابة أصدرت قرارا بضبط كروان مشاكل

إنجي حمادة بعد اتهامها بنشر محتوى غير أخلاقي: كروان مشاكل هو اللي نشر فيديو المطبخ

بعد قليل، أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر هشام متولي بتهمة التعدي على قيم المجتمع

حبس سائق تسبب في مصرع شخص بمصر القديمة

الأكثر قراءة

المذيعة إنجي حمادة تكشف تفاصيل جديدة بعد تجديد حبسها بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي

آيتن عامر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمقر البعثة الدبلوماسية بالسعودية

وزير الخارجية الأسبق يكشف لـ "فيتو" سر رفض إسرائيل لوقف إطلاق النار بشكل دائم

النائب العام الأسبق يحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات

خبير يكشف لـ "فيتو" سر عدم تمديد الهدنة الإنسانية في غزة وموعد انتهاء العدوان الإسرائيلي

أول تعليق من محمد عبدالمنعم بعد إصابته في مران الأهلي

هل يمكن تحويل مبالغ لأشخاص بالخارج من مصر بالجنيه واستلامها بعملة الدولة الأخرى؟

صورة تاريخية، مصافحة أمير قطر ورئيس إسرائيل على هامش COP28 تنتشر على الفيس بوك

Advertisements

منوعات

المزيد

مستشفى الزقازيق العام ينجح في إجراء جراحة دقيقة

معجزة في أوغندا، عمرها 70 عاما وتنجب توأما

مواصفات بدل الرقص الشرقي وفقا للقانون (إنفوجراف)

الصين تقرر حرمان أوروبا وأمريكا من مشاهدة الباندا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

وظائف الكهرباء، الشروط الكاملة وطريقة التقديم

المزيد

انفوجراف

مباريات نارية تنتظر الزمالك في شهر ديسمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث لا تصح عن فضائل سورة النصر

تفسير حلم أكل الزيتون في المنام وعلاقته بالرزق الكثير وتحسن الأحوال

تفسير حلم عطاء الميت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية