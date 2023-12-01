الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رسالة غاضبة من أبو تريكة بعد تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة

محمد أبو تريكة، فيتو
محمد أبو تريكة، فيتو

تجدد القصف الإسرائيلي على غزة، وجه لاعب الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، رسالة غاضبة لتجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الجمعة، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية بساعات، ما أسفر عن وقوع مئات الشهداء والجرحى.

رسالة أبو تريكة الغاضبة لتجدد القصف الإسرائيلي على غزة

وعن تجدد القصف الإسرائيلي على غزة، الذي وصفه محمد أبو تريكة بـ"العربدة الصهيونية والمجازر"، قال yن مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة عادJ مرة أخرى، داعيًا لغزة وأهلها بأن يعجل الله لهم بالفرج. 

وقال محمد أبو تريكة في رسالته الغاضبة لتجدد القصف الإسرائيلي على غزة: "وعادت العربدة الصهيونية والمجازر فى حق أهلنا فى غزة بدعم أمريكي مستمر". 

وتابع أبو تريكة رسالته بشأن تجدد القصف الإسرائيلي على غزة قائلًا: "نسأل الله أن يعجل لغزة ولشعبها بالفرج  ويعز أرضها وأحرارها ويربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم"

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الاحتلال الإسرائيلي يجدد حربه الغاشمة على قطاع غزة


يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي جدد قصفه وحربه الغاشمة على قطاع غزة، بعد ساعات قليلة من انتهاء الهدنة الإنسانية، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، سكان قطاع غزة العزل، مستأنفين العدوان على قطاع غزة فور انتهاء الهدنة التي استمرت لمدة 7 أيام، وأجريت خلالها دفعات تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. 

إسرائيل تقصف غزة صباح اليوم، فيتو


وشن الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عشرات الهجمات على قطاع غزة، وركزت قصفها الغاشم على منطقة جنوب القطاع في مدينة خانيونس، حيث أعلن استشهاد أكثر من 60 فلسطينيًا وعشرات المصابين معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن غارات عنيفة استهدفت المنازل والمساجد داخل القطاع.

إلقاء منشورات تحذيرية جنوب قطاع غزة

كما ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منشورات تحذيرية جنوب قطاع غزة، حذرت فيها السكان من أن منطقة خانيونس منطقة قتال خطيرة، ودعتهم إلى التوجه إلى الملاجئ في رفح الفلسطينية.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو  أن حركة المقاومة حماس، لم توافق على إطلاق سراح المزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة، وأن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.

إسرائيل تقصف غزة مجددًا، فيتو


وادعى مكتب نتنياهو في بيان أن حركة حماس لم تطلق سراح جميع الاسرى كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على الاحتلال.

وقال نتنياهو في بيانه: "مع استئناف القتال، نؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدًا تهديدًا لسكان إسرائيل".

إسرائيل تعلن الحرب على غزة مستستمرة 

وذكر مصدر عسكري إسرائيلي للقناة 12 من تليفزيون الاحتلال إن الحرب في غزة ستستمر خلال الأيام المقبلة ولا نية لإيقافها.

وعلق هرتسي هاليفي، رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن العملية في غزة قد تستمر أكثر من بضعة أسابيع إضافية.

وحمّلت حركة حماس الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال مسئولية تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط عشرات الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".

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