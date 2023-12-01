الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

خريطة عروض أسبوع سينما فلسطين بالهناجر

فعاليات أسبوع سينما
فعاليات أسبوع سينما فلسطين، فيتو

تنظم سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما "أسبوع سينما فلسطين" وذلك في السادسة مساء خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الجاري. 

فعاليات أسبوع سينما فلسطين

و تبدأ أولى الفعاليات (الأحد ٣ ديسمبر) بعرض الفيلم الوثائقي "من تحت الركام" إخراج أن تسوليس، (٨٥ دقيقة).

أسبوع سينما فلسطين

كما يعرض الفيلم الوثائقي (شيرين أبو عاقلة) إخراج معن سمارة (٦٠ دقيقة) يوم الإثنين ٤ ديسمبر. 

أما يوم الثلاثاء (٥ ديسمبر) يعرض الفيلم الوثائقي "العنصرية" - ٨٥ دقيقة - اخراج فايق جرادة. 
وفي يوم الأربعاء (٦ ديسمبر) يعرض الفيلم الوثائقي "كريم حرا" إخراج جبران خليل حمادة.

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كما يعرض يوم الخميس (٧ ديسمبر) الفيلم الروائي "غزة مونامور" ٦٠ دقيقة. 

ويختتم الأسبوع يوم الجمعة (٨ ديسمبر) بعرض فيلم التحريك الطويل "البرج" إخراج ماتس جروريد، ٧٥ دقيقة. 

العمارة الشعبية المصرية، معرض فني وندوة بمركز الهناجر للفنون

افتتاح ملتقى القاهرة للرسوم المتحركة بمركز الهناجر للفنون، الأربعاء

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أسبوع سينما فلسطين سينما فلسطين الهناجر صندوق التنمية الثقافية سينما الهناجر

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أكتوبر 73 واليوبيل الذهبي، ندوة في ملتقى الهناجر الثقافي الشهري

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